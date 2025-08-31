muhammed-bayo-resmi-olarak-gaziantep-fk-da

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gaziantep Futbol Kulübü, transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Kulüp, santrafor pozisyonu için önemli bir oyuncu takviyesi yaptı. 27 yaşındaki futbolcu Muhammed Bayo, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’den 1 yıllık kiralık olarak kadroya dahil edildi.

IMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Muhammed Bayo, resmi sözleşmeye imza atmak için Kulüp Başkanı Memik Yılmaz’ın katıldığı bir imza töreninde yer aldı. İmza sonrası transfer ile ilgili yapılan duyuruda, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, Lille’de forma giyen Mohamed Bayo’nun kiralık transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, “Yeni transferimiz Mohamed Bayo’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz” şeklinde mesaj verildi.