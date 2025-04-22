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Muhammed Bin Selman Ve Narendra Modi Görüştü

İKİLİ İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ikili iş birliğini artırma yollarını ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşme, Cidde’deki Selam Sarayı’nda gerçekleşti ve Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA tarafından aktarıldı. Bu toplantıda, “iki dost ülke arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin yolları” tartışıldı. Ayrıca taraflar, uluslararası ve bölgesel güncel gelişmeler ile iki ülkenin menfaatlerini etkileyen konularda da görüş alışverişinde bulundu.

STRATEJİK ORTAKLIK KONSEYİ BAŞKANLIĞI

Görüşmenin akabinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Hindistan Başbakanı Modi, iki ülke arasında kurulan Stratejik Ortaklık Konseyi’ne başkanlık etti. Bu toplantıda, konsey üyelerinin katılımıyla gündemdeki konular detaylı bir şekilde değerlendirildi.

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