Muhammed Cham, Slavia Prag’a Kiralandı

TRANSFER ANLAŞMASI DUYURULDU

Trabzonspor, futbolcusu Muhammed Cham’ın, Slavia Prag Kulübü’ne geçici transferi için anlaşma sağladığını açıkladı. Kulüp, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuruda, “Profesyonel futbolcu Muhammed Cham Saracevic’in, Slavia Praha Kulübü’ne transferi konusunda Slavia Praha Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır” ifadesini kullandı.

FINANSAL DETAYLAR BELİRLENDİ

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. tarafından KAP’a yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham Saracevic’in, Slavia Praha Kulübüne, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Slavia Praha, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 600,000 EURO ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Slavia Praha, Kulübümüze 5,500,000 EURO tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Slavia Praha, Kulübümüze, satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 12,5’ini ödeyecektir” denildi.

ÖNCEKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Fransa Ligue 1 ekibi Clermont’tan Trabzonspor’a katılan 24 yaşındaki Muhammed Cham, bordo-mavili formayla 37 maçta yer aldı ve 6 gol, 12 asistlik bir performans sergiledi. Süper Lig’de 31 maçta 1,546 dakika sahada kalan Cham, takımına 5 gol, 10 asistle katkı sağladı. Türkiye Kupası’nda ise 6 maçta 253 dakika süre alarak 1 gol ve 2 asist gerçekleştirdi. Ancak bu sezon sadece 1 karşılaşmada 4 dakika süre bulabildi.