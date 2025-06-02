Muhammed Emir Ünalan, Yapay Zeka Bisiklet Geliştirdi

GÖRME ENGELLİLER İÇİN YENİ BİR İNOVASYON

Malatya’daki Erman Ilıcak Fen Lisesi’nin 11’inci sınıf öğrencisi Muhammed Emir Ünalan, görme engelli bireyler için yapay zeka destekli bir bisiklet tasarladı. Geliştirdiği bisikletin üzerinde bulunan yapay zeka ile donatılmış sensörler, engelli bireylerin fark edemediği engelleri önceden tespit ederek sürücüye sesli uyarılar iletiyor. “Şahin Göz” adını verdiği projesini Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) düzenlediği ‘Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda sergileyen Ünalan, projenin görme engelli bireyler tarafından test edildiğini ve olumlu geri dönüşler aldığını ifade ediyor.

GÖRME ENGELLİLERİN BAĞIMSIZLIĞI

Ünalan, “Geliştirdiğim sistem ile bisikletin önünde bulunan kamera, yolda meydana gelebilecek olan engelleri görüntülüyor” şeklinde açıklama yapıyor. Ayrıca, “Şahin Göz” projesinin, görme engelli bireylerin tek başına spor yarışmalarına katılabilmelerini sağladığını aktarıyor. Bu sistem, yapay zekanın tespit ettiği engellerin mesafesini hesaplıyor. Mesafe 500-200 santimetre arasında ise, 50 santimetre aralıklarla; 200-50 santimetre arasında ise 10 santimetre aralıklarla uyarı sıklığını artırıyor.

Ünalan, “Bu uyarılar sonrasında görme engelli bireye hoparlörler aracılığı ile komut gönderiyoruz. Böylece engelle karşılaşmadan birey yönünü güvenli bir yola çevirebiliyor” diyor. Hedefin konumuna bağlı olarak hangi hoparlörden sesin daha fazla geleceği belirleniyor. “Bu sayede görme engelli kullanıcı bisikleti sürerken hedefin tam konumunu anlayabiliyor ve bağımsız bir şekilde bisiklet sürebiliyor” şeklinde bilgi veriyor.