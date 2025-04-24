Muhammed Geniş Hayatını Kaybetti

OTOMOBİL KAZASI VE YARALANMALAR

Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişiden biri olan Muhammed Geniş (19), tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Olay, Siirt-Kurtalan kara yolunda 6 Nisan’da gerçekleşti. Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Yaralılardan Muhammed Geniş ile birlikte 2 kişi, ilk yardımın öncesinde Kurtalan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Geniş, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Geniş, bu sabah saatlerinde aldığı ağır yaralar nedeniyle yaşamını yitirdi.

CENAZE PROSEDÜRÜ

Muhammed Geniş’in cenazesi gerekli otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi ve defnedilmek üzere toprağa verildi.