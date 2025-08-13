Muhammed’in Cansız Bedeni Bulundu

DİYARBAKIR’DA KAYBOLAN GENÇTEN ACIDIN SONUÇ

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Kırsal Dokuzçeltik Mahallesi’nde serinlemek amacıyla sulama kanalına giren 16 yaşındaki Muhammed Gültekin’in cansız bedeni bulundu. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Muhammed’in gözden kaybolması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KANALDA KAYBOLAN MUHAMMED İÇİN SEVK EDİLEN EKİPLER

İhbarın yapılmasının ardından bölgeye sağlık ekipleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaklaşık iki saatlik bir arama sonrasında muhacir Muhammed’in cansız bedeni kanal içerisinde bulundu. Genç adamın cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma işlemleri de başlatıldı.