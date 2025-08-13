Haberler

Muhammed’in Cansız Bedeni Bulundu

DİYARBAKIR’DA KAYBOLAN GENÇTEN ACIDIN SONUÇ

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Kırsal Dokuzçeltik Mahallesi’nde serinlemek amacıyla sulama kanalına giren 16 yaşındaki Muhammed Gültekin’in cansız bedeni bulundu. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Muhammed’in gözden kaybolması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KANALDA KAYBOLAN MUHAMMED İÇİN SEVK EDİLEN EKİPLER

İhbarın yapılmasının ardından bölgeye sağlık ekipleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaklaşık iki saatlik bir arama sonrasında muhacir Muhammed’in cansız bedeni kanal içerisinde bulundu. Genç adamın cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma işlemleri de başlatıldı.

Başakşehir, Viking ile 1-1 berabere

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Viking ile 1-1 berabere kaldı. Norveç ekibi, Onur Bulut'un own goal'u ile öne geçerken, Başakşehir'in yanıtı Davie Selke'den geldi.
Alev Alan Otomobil Kısa Sürede Söndürüldü

Samsun'un Yakakent ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücü son anda aracı terk ederek kurtulurken itfaiye yangına müdahale etti, araç kullanılmaz hale geldi.

