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Muhammed İshak Dar, Hindistan’ı kınadı

HİNDİSTAN’IN SALDIRILARI KINANDI

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan’ın gerçekleştirdiği füze saldırılarına karşı sert bir kınama yaptı. Dar, X hesabından yaptığı açıklamada, “Pakistan, Hindistan’ın Pakistan’ın egemenliğini, Birleşmiş Milletler (BM) Şartını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırganlığını şiddetle kınamaktadır.” ifadelerini kullandı. Söz konusu saldırının “bölgesel barışı tehlikeye attığını” belirten Dar, Pakistan’ın saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu ifade etti ve ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğünün her şekilde korunacağını vurguladı.

SALDIRILARIN SONUCU AÇIKLANDI

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan resmi açıklamada, Hindistan’ın “Pakistan’ın egemenliğini ihlal ettiği” ifade edilerek, bu saldırıların kınandığı belirtildi. Açıklamada, saldırılarda sivillerin hedef alındığına dikkat çekilerek, “Hindistan’ın dikkatsiz eylemleri, nükleer silahları bulunan iki devleti büyük bir çatışmaya yaklaştırdı.” denildi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Pakistan’a füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi. Saldırıların özellikle Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine yapıldığını kaydetti. İlk bulgulara göre, Pakistan’da biri çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 12 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

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