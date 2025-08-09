Haberler

Muhammed Salah, Al-Obaid için tepki gösterdi

Muhammed Salah'ın Tepkisi

UEFA’DAN İLGİ ÇEKEN PAYLAŞIM

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un Mısırlı oyuncusu Muhammed Salah, “Filistinli Pele” olarak anılan eski milli futbolcu Süleyman Al-Obaid’e yönelik UEFA tarafından yapılan veda paylaşımına tepki gösterdi. UEFA’nın “Filistinli Pele Süleyman Al-Obaid’e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek.” şeklindeki mesajına Salah, Al-Obaid’ın nasıl ve nerede öldüğüne dair bilgi verilmediği için “Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?” şeklinde yanıt verdi.

AL-OBEID’IN TRAJİK ÖLÜMÜ

Filistin’in eski milli takım futbolcusu Süleyman Al-Obaid, geçen çarşamba günü İsrail işgal güçlerinin Gazze’ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. Filistin Futbol Federasyonu, Al-Obaid’ın “Gazze Şeridi’nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit olduğunu” duyurdu. 41 yaşındaki Al-Obaid, Gazze’de doğmuş, evli ve beş çocuğu bulunmaktaydı. Filistin futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Al-Obaid, milli takım formasıyla 24 resmi maça çıkmış ve bu maçlarda 2 gol atmıştı.

Haberler

Eroğlu, Samsunspor Maçından Ders Çıkarmalıyız

Gençlerbirliği teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor'a karşı 2-1 kaybettikleri maç sonrası takımın gelişim göstermesi gerektiğini vurguladı ve transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Haberler

Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Mutlu

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Teknik direktör Thomas Reis, transfer ihtiyaçlarına vurgu yaptı ve UEFA Avrupa Ligi hedeflerini açıkladı.

