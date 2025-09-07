Muhammed Talha Al Fırat’ta boğuldu

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ NEHRİ DEĞİŞTİREN TALİHSİZ OLAY
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde serinlemek amacıyla Fırat Nehri’ne giren 16 yaşındaki Muhammed Talha Al, boğularak hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Siverek’e bağlı Mezra Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden Muhammed Talha Al, sıcak havanın etkisiyle nehre girdi.
KONTROLÜ KAYBEDEREK GÖZDEN KAYBOLDU
Yüzme bilmediği belirlenen Al, kısa süre içinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olayı görenler durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri yönlendirildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu Al’a ulaşılması sağlandı.
CENAZE MORGUNA KALDIRILDI VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sudan çıkarılan Muhammed Talha Al’ın cenazesi, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma açıldı.