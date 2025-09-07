Haberler

Muhammed Talha Al Fırat’ta boğuldu

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ NEHRİ DEĞİŞTİREN TALİHSİZ OLAY

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde serinlemek amacıyla Fırat Nehri’ne giren 16 yaşındaki Muhammed Talha Al, boğularak hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Siverek’e bağlı Mezra Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden Muhammed Talha Al, sıcak havanın etkisiyle nehre girdi.

KONTROLÜ KAYBEDEREK GÖZDEN KAYBOLDU

Yüzme bilmediği belirlenen Al, kısa süre içinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olayı görenler durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri yönlendirildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu Al’a ulaşılması sağlandı.

CENAZE MORGUNA KALDIRILDI VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sudan çıkarılan Muhammed Talha Al’ın cenazesi, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma açıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kumar Operasyonu

Kocaeli'de bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynamaktan üç kişiye 27 bin 741 TL ceza kesildi, 21 bin 600 TL'ye de el konuldu.
Erciyes 38 FK Sezona Galibiyetle Başladı

Erciyes 38 FK, 3. Lig 2. Gruptaki sezon açılışında Türk Metal 1963 Spor'u 2-1 yenerek galibiyetle başladı. Goller Ethem Balcı ve Mehmet Tosun'dan geldi.

