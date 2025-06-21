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Muhammed Y. Üçer’e Yardımcı Oldular

HİZMET ALAŞIMIYLA SINA GİDEN ÜÇER

Hatay’da ortopedik rahatsızlığı bulunan ve yürüyemeyen Muhammed Yusuf Üçer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) katılmak için evinden alındı. Antakya ilçesinin Kuruyer Mahallesi’nde ikamet eden Üçer, fiziksel durumu nedeniyle sınava kendi başına gitmenin zorluğunu yaşadı ve bu nedenle yetkililerden yardım talep etti.

EĞİTİM İÇİN DESTEK

Belediye ekipleri, Üçer’i evinden alarak araca taşıdı ve sınavının yapılacağı Atatürk Anadolu Lisesi’ne ulaştırdı. Sınav salonundaki yerine oturtulan Üçer, sınavdan sonra da yine aynı yöntemle evine geri bırakıldı. Tüm bu süreçte kendisine destek olan ekiplere minnettar olduğunu belirten Üçer, onlara teşekkür etti.

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