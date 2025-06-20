Muhammed Yasin’in Hayali Gerçekleşecek

Muhammed Yasin Serik için karne töreni

BATMAN’DA, Ewing Sarkomu teşhisi konulan ve 5 yıldır tedavi gören 12 yaşındaki Muhammed Yasin Serik için evinde karne töreni gerçekleştirildi. Törende karneyi veren Vali Ekrem Canalp, Muhammed Yasin’in Galatasaraylı futbolcularla tanışma hayalini gerçekleştireceklerini duyurdu. Fatih Mahallesi’nde yaşayan Selman ve Rızkiye Serik’in üçüncü çocuğu olan Muhammed Yasin’e, 7 yaşında Ewing Sarkomu teşhisi konuldu. Kemik kaybı nedeniyle sağ ayağı, sol ayağından 11 santimetre kısa kalan Muhammed Yasin, desteksiz yürüyemiyor ve 5 yıl içerisinde 6 ameliyat oldu. Hastalığı yüzünden kayıtlı olduğu Fatih Ortaokulu’na gidemeyen Muhammed Yasin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Evde Eğitim Hizmetleri’ programından yararlanarak eğitim aldı.

Eğitim hayatındaki başarıları

Muhammed Yasin, öğretmenlerinin evine gelerek ders anlattığı süreçte, katıldığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda (İOKBS) 80 sorudan 77’sini doğru yanıtlayarak 488,947 puan aldı. Bu başarılarıyla dikkat çeken Muhammed Yasin’in karne törenine Vali Ekrem Canalp ve İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer katıldı. Törende, Muhammed Yasin en büyük hayalinin Galatasaraylı futbolcularla tanışmak olduğunu açıkladı.

Vali Canalp’ın açıklamaları

Vali Canalp, Muhammed Yasin’in hayalini gerçekleştireceklerini belirterek, “Evladımız kendi başarısıyla hem ailesini hem de bizi de gururlandırdı. Tüm çocuklarımıza güzel bir mesaj verdi. Koşullar bazen istediğimiz gibi olmayabilir. Ama koşullar ne olursa olsun eğer azmedersek ve çalışırsak, başarılı sonuçlar alırız” dedi. Canalp, “Bu bağlamda Galatasaray Kulüp Başkanımızı arayacağım. İnşallah İstanbul’a özel bir gezi düzenleyeceğiz. Hem şehri gezme fırsatı olacak hem de futbolcularla tanışma imkanı bulacağız. Bu başarıyı herkesle paylaşmak istiyoruz” şeklinde de ekledi.