Muhammed Yunus, Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı

MUHAMMED YUNUS’TAN ATEŞKESİ DESTEKLEYEN AÇIKLAMA

Bangladeş’te geçici hükümete “başdanışman” unvanıyla liderlik eden Muhammed Yunus, Hindistan ile Pakistan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bu konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, “Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i derhal yürürlüğe giren ateşkes konusunda anlaşmaya vardıkları ve diyalog başlatma kararı aldıkları için içtenlikle tebrik ediyorum.” sözlerini kullandı. Bölgedeki istikrarın önemine dikkat çeken Yunus, “Bangladeş, iki komşusunun farklılıklarını diplomasi yoluyla çözmesine destek vermeye devam edecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

HİNDİSTAN’IN SALDIRILARI VE REAKSİYONLAR

Yunus, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya, iki ülke arasındaki ateşkeste etkin bir arabuluculuk sağladıkları için teşekkür etti. Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde düzenlenen ve 26 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına misilleme amacıyla, 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına ve kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirdi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak tanımladığı 9 hedefi vurduğunu açıkladı. İslamabad yönetimi ise saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken, Yeni Delhi yönetimi bu iddiayı doğrulamadı.