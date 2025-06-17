Muhammet Atıcı, Tunus’ta Altın Madalya Kazandı

ATLETİN BAŞARISI

Milli sporcu Muhammet Atıcı, Tunus’ta gerçekleşen Dünya Para Atletizm Grand Prix’inde gülle atma alanında altın madalya kazanıyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, Atıcı, Dünya Para Atletizm Grand Prix serisinin 8. ayağında gülle atma branşında 16.94 metrelik başarısıyla altın madalya elde ediyor.

ŞAMPİYONLUĞUN DETAYLARI

Bu önemli başarı, Atıcı’nın çabalarının ve yeteneklerinin bir göstergesi olabiliyor. Gülle atma branşında elde edilen bu derece, onu uluslararası alanda dikkat çeken bir sporcu yapıyor. Atıcı, Türkiye’yi başarıyla temsil ederken, spor camiasında büyük bir takdir topluyor.