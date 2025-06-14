Muhammet Kapusuz, Yerli Kepçe Üretti

Muhammet Kapusuz’un Yerli Üretim Kepçe Çalışması

KENDİ İMKANLARIYLA ÜRETİM YAPIYOR

Kırşehir’de yaşayan 27 yaşındaki genç girişimci Muhammet Kapusuz, köy ve mandıralarda kullanım için geliştirdiği kepçeyi 3 aylık bir çalışma sonucunda tamamladı. Bu kepçenin yüzde 70’i yerli parçalardan oluşuyor. Kapusuz, tarım ve hayvancılıkta verimliliği artırmayı hedefliyor ve yerli imalat ile iş makineleri sektörüne adım attığını belirtiyor.

Kapusuz, geliştirdiği yerli üretim kepçeyi çiftçilere uygun bir maliyetle sunmayı amaçlıyor. Yaptığı açıklamada, “Tamamen kendi tasarımım olan bu kepçeyi 3 ay gibi kısa bir sürede ortaya çıkardım. Kullandığım malzemelerin yüzde 70’i yerli. 5 metre yüksekliğe kadar kaldırabiliyor. Özellikle köylerde kullanılacağını düşünüyorum. Destek alır ve devamı gelirse seri üretim olabilir. Maliyeti ise 250-300 bin TL civarında oldu” diye konuştu.

AİLESİNDEN DESTEK BEKLİYOR

Kapusuz’un başarısıyla gurur duyan anne Hatice Doğan, devlet yetkililerine seslenerek, “Oğlum kendi imkanlarıyla çok güzel bir şey başardı. Devletimizden destek bekliyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu. Genç girişimcinin bu yenilikçi çalışması, yerli üretimin önemini vurguluyor ve üretim tesislerinin desteklenmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor.