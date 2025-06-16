Muhammet Mustafa Duman Tutuklandı, Cezası İstendi

ŞİKAYETLER VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Ankara’da sahiplendiği köpekleri öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan doktor Muhammet Mustafa Duman (28), ‘Müstehcenlik’ ve ‘Birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Nisan’da gözaltına alınan Duman hakkında, 17,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle bir iddianame düzenledi. İddianame, Ankara Batı 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

OLAYIN DETAYLARI

Hastane doktoru olan Muhammet Mustafa Duman’ın, farklı kişilerden edindiği köpekleri, Etimesgut ilçesindeki evinde öldürdüğü iddia ediliyor. İddianamede, Duman’ın toplam 8 yavru köpekten 3’ünü 30 Mart 2025’te, 5’ini ise 26 Nisan 2025’te sosyal medya üzerinden verilen ücretsiz sahiplendirme ilanlarıyla aldığı belirtildi. Ayrıca, şüphelinin yavru köpekleri koli içerisinde evine götürerek, cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdüğü ifade ediliyor.

DİJİTAL İNCELEMELER VE DEĞERLENDİRMELER

Yapılan dijital incelemeler ve bilirkişi raporuna göre Duman’ın, köpekler ve diğer hayvanlara yönelik cinsel istismar içerikli yaklaşık 43 bin müstehcen görüntüyü depolayıp kaydettiği tespit edildi. Bu durum, Duman hakkındaki ‘müstehcenlik’ suçlamasını da güçlendirdi. İddianamede yer alan bilgilere göre, Duman hakkında belirtilen suçlardan ötürü 17,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianame kabul edilerek dava süreci başlatıldı.