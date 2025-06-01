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Muhammet Şimşek, Almata’da 3 Altın Kazandı

BAŞARILI PERFORMANS

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Yüksek Lisans öğrencisi ve aynı zamanda milli sporcu olan Muhammet Şimşek, Kazakistan’ın Almata şehrinde gerçekleştirilen Görme Engelliler Powerlifting ve Bench Press Dünya Kupası’nda muhteşem bir başarı gösterdi.

MADALYA VE KALDIRMA AĞIRLIKLARI

Muhammet Şimşek, Bench Press’te 165 kg, Squat’ta 220 kg ve Deadlift’te 242 kg kaldırarak toplamda 627 kg’lık bir başarıya imza atarak 3 altın madalya kazandı. Bu başarı, ay-yıldızlı bayrağı gururla zirveye taşımayı sağladı.

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