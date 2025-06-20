Muhammet Ve Ferman Sahada Karşılaştı

DARICA KALESPOR’DAN İKİ YETENEKLİ FUTBOLCU BULUŞMASI

Darıca Kalespor altyapısından çıkan Muhammet Eymen Kaya ve Ferman Kayalı, U13 Elit Ligi’nde rakip olarak sahaya çıkma fırsatı buldu. Kulüp, yetiştirdiği bu iki genç yeteneği gururla izledi. İki yıl önce Beşiktaş’a transfer olan Muhammet Eymen Kaya, şimdi Beşiktaş U13 takımında kaptanlık yapıyor. Bu sezon U13 Elit Ligi’nde tam saha formatında mücadele eden Eymen, 10 numaralı formasıyla tüm resmi maçlarda skora katkı sağlıyor.

Darıca Kalespor, futbolcu yetiştirme ilkesine bağlı kalarak, ara transfer döneminde bir diğer genç yetenek Ferman Kayalı’yı Pendikspor’a kazandırdı. Ferman, Pendikspor’da 11 numaralı formayı giyerek ilk sezonunda sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Muhammet Eymen Kaya’nın Beşiktaş’a transfer olmasının ardından, Ferman Kayalı’nın Pendikspor formasıyla karşılaşması, Darıca Kalespor camiasında coşku yarattı.

Darıca Kalespor Başkanı Güven Çağlayan, genç futbolculara başarılar dileyerek, “Darıca Kalespor ailesi olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Emek, disiplin ve inancın başarıya dönüştüğünün en güzel örneklerisiniz. Yolunuz açık, geleceğiniz parlak olsun çocuklar” sözleriyle destek verdi.