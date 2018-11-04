Muharrem İnce aday gösterilmeyecek

Geçtiğimiz hafta açıkladığı 105 isimle yerel seçimler için aday belirlemeye başlayan CHP’de adaylık yarışı kızışıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 24 Haziran’da seçime girdiği Millet İttifakı’nın ortakları ve perde arkasında ittifak yaptığı HDP ile yerelde de ittifak arayışlarına girerken, bir taraftan da muhalifler için yeni bir plan yapıyor.

KULİSLER CANLANDI

CHP’de özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir için birçok isim aday olacağını açıkladı. Ancak, 24 Haziran seçimlerinde partinin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce de İstanbul’da ön seçim yapılırsa aday olacağını belirtmişti. Kulislerde İnce’nin açıklamasının ardından partinin kendisini aday gösterme ihtimalinin olabileceği tartışılmaya başlandı.

İNCE ADAY GÖSTERİLMEYECEK

Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun adayları ön seçim yapmayarak merkez yoklaması ile belirleyeceği belirtiliyor. Bu kapsamda yerel seçimlerde herhangi bir belediye başkanlığı için Muharrem İnce’nin isminin geçmediği de ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun İnce’yi aday göstermeyerek 31 Mart’tan sonra başlayacak olan değişim hareketini de engellemiş olacağı konuşuluyor.

Yenişafak