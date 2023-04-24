Muharrem İnce: Bağımsız bir Merkez Bankası kuracağız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçilmesi halinde Merkez Bankası’nı bağımsız yapacağını söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Memleket Partisi olarak huzur vadediyoruz, huzur. Hakkaniyet vadediyoruz. Hukuk devleti vaat ediyoruz. Biz tüketim, israf ve borçlanma sarmalından kurtulmayı vadediyoruz. Bağımsız bir Merkez Bankası kuracağız diyoruz. Kurullar özerk olacak diyoruz” dedi.

Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Zonguldak’a geldi. İnce, ilk olarak Devrek ilçesinde esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti.

Devrek’te partisinin seçim ofisinde gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin, “Memleket Partisi olarak huzur vadediyoruz, huzur. Hakkaniyet vadediyoruz. Hukuk devleti vadediyoruz. Biz tüketim, israf ve borçlanma sarmalından kurtulmayı vadediyoruz. Bağımsız bir Merkez Bankası kuracağız diyoruz. Kurullar özerk olacak diyoruz. EPDK, BDDK, SPK gibi kurullar siyasetin hegemonyasından çıkacak diyoruz. Kamu bankaları siyasi etkileşimden uzak olacak diyoruz. Türkiye’ye öngörülebilir ve güvenilir bir yatırım ortamı öneriyoruz. Türkiye’nin dünyada ilk yüze girmiş hiçbir markası yok. 5 yıl içerisinde 5 markayı dünya sıralamasına sokacağız diyoruz. Gençlerimize tasarımı öğreteceğiz diyoruz. Girişim merkezleri kuracağız diyoruz. Yüksek teknoloji merkezleri kuracağız diyorum. Milli gelirimizin yüzde 2’sini, tarımı desteklemeye, yüzde 5’ini Ar- Ge’ye ayıracağız diyoruz. Türkiye yakında bir su kıtlığı yaşayacak. Acil bir su kanunu öneriyoruz. 15,5 milyar dolar para harcayarak bütün barajlarını tamamlayacağımızı, şebekeleri yenileyeceğimizi, yer altı barajlarını yapacağımızı ve damlama sulamaya geçeceğimizi, 3 yılda bunu yapacağımızı söylüyoruz” ifadelerini kullandı.