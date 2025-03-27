Muharrem İnce’den Ekrem İmamoğlu’na Destek Ziyareti

İMAMOĞLU’NUN MORALİ YERİNDE

Muharrem İnce, Silivri’deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette, “Ekrem İmamoğlu ile ülkeye dair görüşlerimizi paylaştık. Geleceğimizle ilgili kaygılarımızı paylaştık. Bu süreci nasıl yönetmeliyiz, onu görüştük. Moralini çok iyi gördüm. Bir bedel ödediğinin farkında. Bana, ‘Ağabey geçer bu günler merak etme. Moralim gayet iyi’ dedi” açıklamasında bulundu.

GEÇMİŞE DÖNÜŞ

Ziyaret sonrasında sözlerini sürdüren İnce, “Ben bu coğrafyaya yabancı değilim. Bundan 12-13 yıl önce bu yollarda çok gittik, geldik. Buralarda çok direndik” diyerek geçmişe olan bağını vurguladı. O dönemlerde yaşanan Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını hatırlatan İnce, “Burası bir çadır tiyatrosu demiştim, hiç unutmuyorum. O günlerde bir mahkeme başkanı vardı. O mahkeme başkanına, ‘Sen yargıç değilsin, sen tetikçisin’ demiştim” ifadelerini kullandı. Ayrıca, o dönemler hakkında da bir anekdot paylaşarak, “O da, ‘Bana hakaret ediyorsun’ dedi. ‘Hayır, hakaret etmiyorum. Sen bir gün yargılanacaksın, hapishaneye gireceksin ve torunların senden utanacak’ demiştim” şeklinde konuştu.

GENÇLERE DESTEK ÇAĞRISI

İnce, gençler için önemli mesajlar verdi. “Gençleri sabahın köründe evinden alıyorlar. Gösteri anında değil, daha sonra” diyerek gençlere destek çağrısında bulundu. “Ben gençlere, ‘Maske takmanıza gerek yok. Sizin alnınız kara değil ki, sizin yüzünüz ak’ demiştim. ‘Bazılarının adı ak bazılarının alnı ak. Siz alnı ak olanlardansınız'” sözleriyle gençlerin özgüvenine vurgu yaptı. Ayrıca, gençleri rahat bırakmaları gerektiğini ifade ederek, “Bence o çocukların peşine düşeceğinize, Van’dan girip Çanakkale’den çıkamayan mültecilerin peşine düşün” şeklinde konuştu.

TÜM İLLERE GİDECEĞİM

İnce, İmamoğlu’nun kendisinden Saraçhane’ye gitmesini istediğini belirterek, “Ben de davet gelirse seve seve, her yere gideceğimi söyledim. ‘Sadece Maltepe’ye, Yenikapı’ya değil. Kars’a, Ardahan’a, Edirne’ye, Kırklareli’ye ve memleketin dört bir yerine giderim. Hiç merak etmeyin’ dedim” dedi. Bu ifadeleriyle geniş bir saha çalışması yapma isteğini dile getirdi.