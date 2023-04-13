Muharrem İnce: Erdoğan’ın kazanma şansı yüksek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6’lı masayı eleştirdi ve kendisinin aday olmaması halinde Erdoğan’ın kazanma şansının yüksek olduğunu belirtti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6’lı koalisyonun bileşenlerinden Davutoğlu ve Babacan ile aday gösterilen Sadullah Ergin’i FETÖ ile mücadele açısından eleştiri getirdi. Kılıçdaroğlu’nun Babacan ve Davutoğlu ile ilgili geçmişte sarf ettiği sözleri hatırlattı.

İnce, katıldığı canlı yayında, 3 yıldır memleketi dolaştığını, 4 Eylül 2020’de Memleket Hareketi’ni başlattığını ve daha sonra Memleket Partisini kurduğunu söyledi.

“Parti kuramazsın” diyenlere rağmen partisini kurduğunu hatırlatan İnce, “Bize, ‘Örgütlenemezsiniz’ dediler örgütlendik, ‘Seçimlere giremezsiniz’ dediler, girdik. ‘Yüzde 1 oy alırsınız’ dediler, şimdi yüzde 7-8-10 demeye başladılar. ‘Barajı geçemezsiniz’ diyorlardı, şimdi ‘Barajı da geçseniz, oyları bölersiniz’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı’nın defalarca toplandığına dikkati çeken İnce, şöyle konuştu:

“Kılıçdaroğlu, Milli Yol Partisi, HDP, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet, Davutoğlu ve Babacan’a gitti. ‘Baştan kazanacak aday’ dediler, Akşener, ‘Sen kazanamazsın’ dedi ve masadan kalktı, tekrar oturdu. Bir sürü olaylar oldu. Kimse bizimle iletişime geçmedi. Ne oldu? Ben imza toplamaya başladım. ‘Toplayamazsın’ dediler topladık. Bu sefer, ‘AK Partililer yardım etti’ dediler. İftiranın ardı arkası kesilmiyor. İmzayı topladıktan sonra kuralar çekilecek. Kuraya 24 saat kalmış, Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi’ne geldi. Sandık güvenliği, trolleri konuştuk. CHP’deki troller saldırıyor, ayıp oluyor. ‘Birbirimize lazımız, 2. tura siz mi ben mi kalırım, bilemem’ dedim.”

“Israrla barış eli uzatıyorum”

Kemal Kılıçdaroğlu’na “Hoş geldiniz, güle güle” demesine ilişkin soruya İnce, “Bunda bir kasıt yok. Hiçbir art niyetim yoktu. Hatta Engin Altay beni aramıştı ‘Kemal Bey’in kırgınlığı varsa kendisini arayayım’ diye sordum. ‘Yok’ dedi.” şeklinde yanıt verdi.

İnce, 4 partiden 77 kişinin CHP kontenjanından aday olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

“Bu menfaat ittifakı. Biz ilkeler ittifakı kurabilirdik, gerek yoktu bu kadar ayrıntıya. CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi üçümüz beraber oturalım, ‘Atatürk, terörle mücadele, cumhuriyet, laiklik, çağdaş eğitim, sığınmacıları göndereceğiz diyelim.’ dedim. Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli, gelin birbirimizi incitmeyelim. Kamplaştırırsak, kutuplaştırırsak zor olur. Ben ısrarla barış eli uzatıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’nin 70 yıldır neden iktidar olmadığını şimdi anladığını belirten İnce, şunları kaydetti:

“70-80 yaşında değerli ağabeylerimiz bile buradan kendilerine bir rant devşirme işine giriştiler. Yani gidip basına açıklama yapmaları, ‘Ben de Muharrem İnce’yle konuştum’ falan, bunlar gereksiz işler. Ben Hikmet Bey’e ‘Bu benim sorunum değil’ diye bir laf söylemedim. Memleket nasıl benim sorunum olmaz. Görüşmede dedim ki ‘Benle konuşulan bir şey yok. Bu seçim birinci turda bitmez, ikinci tura kalır ama birbirimizi incitmeyelim.’ Ben ne Kemal Bey’i destekleyenlere bir laf edeyim ne de beni destekleyenlere bir laf edilsin. Lazım oluruz birbirimize. Ben ısrarla bunu söylüyorum ”

“Ben aday olmazsam Erdoğan’ın kazanma şansı fazla”

Muharrem İnce, “Fatih Erbakan, ‘Muharrem Bey’in Millet İttifakı’na katılmaması seçimi ya ikinci tura bırakır ya da bizim kazanmamıza neden olur’ diyor. Hamza Dağ da’Yüzde 10 civarı oyu var Muharrem Bey’in’ diyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? ” sorusuna, “Ben aday olmazsam (Recep Tayyip) Erdoğan’ın kazanma şansı fazla. Millet İttifakı’na şunu öneriyorum, iktidardan kurtulmamız lazım. Seçim ikinci tura kaldı, kaçarı yok. Şu 35 günü iyi değerlendirirsem ben kalacağım ikinci tura. İkinci tura kaldığımda da seçimi alacağım. Sokakta bunu görüyorum.” diye yanıt verdi.

İnce, “Millet İttifakından size teklif geldi mi?” sorusunu, “Gerek yok bu kadar cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, milletvekili dağıtmaya. Teklifler menfaat ittifakı doğrultusunda geldi. CHP listelerini görünce içim sızlıyor. Sadullah Ergin Çankaya’dan aday, Atatürk’ün Çankayası’na hançer. Sadullah Ergin, yargı FETÖ’ye teslim edilirken Adalet Bakanı, Balyoz, Ergenekon davasında yargıyı FETÖ’ye teslim eden bakan. Utanma da kalmamış artık. Şimdi milletvekili yapıyorlar Sadullah Ergin’i. Seçilirse geçmişe dönük hesap sorulurken Ergin’den sorulacak mı?” şeklinde yanıtladı.

“İkinci tura ben kalacağım, kalamazsam o zaman konuşuruz”

Muharrem İnce, “Kadrosu yok” şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, seçildiği takdirde 1 cumhurbaşkanı yardımcısı, 13 bakan atayacağını belirterek 40 kişilik bir 40’lar meclisi oluşturacağını ve burada her görüşten insanın yer alacağını kaydetti.

Bu meclisteki kişilerin maaş almayacağını, oy hakkı olmayacağını, sadece görüş bildireceklerini aktaran İnce, kendisinin de onların görüşlerini dinleyeceğini dile getirdi.

İnce, “Millet ​​​​​​​İttifakı’na katılma defteri kapandı mı?” şeklindeki soruya cevaben, “İttifak diye bir şey yok artık. Bu iş bitti, imzalar toplanmış, kampanyamızı yapıyoruz, ben geziyorum. İkinci tura ben kalacağım diyorum, kalamazsam o zaman konuşuruz.” dedi.

“Bedeli niye ben ödeyeyim? Kılıçdaroğlu ödesin”

Selahattin ​​​​​​​Demirtaş’ı 2018’de ziyaret etmesinin hatırlatılması üzerine İnce, şunları kaydetti:

“2018’de YSK 5 tane aday açıkladı. Ben adaylara gittim, bu ülkenin YSK’sı birine ‘Sen aday olabilirsin’ demişse ben ona gittim. Ben (Sinan) Oğan, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nu da ziyaret edeceğim. Benim cumhurbaşkanlığımda ucuz et yiyeceksiniz, tarımı destekleyeceğiz. Milli gelirin yüzde 2’sini tarımı desteklemeye ayıracağız. İyi okullarda okuyacaklar, en iyi okul eve yakın okuldur. Bütün üniversite öğrencileri iki kişilik odalarda kalacak.”

Muharrem İnce, “Adaylığınız Erdoğan’ın seçimi kazanmasına sebep olursa ne yaparsınız?” şeklindeki soruya, “Bunu bana soracaklarına Kılıçdaroğlu’na sorsunlar. 17 parti, trilyonlarca lira para, sınırsız imkan, bununla seçim kazanamıyorsa bedeli niye ben ödeyeyim? Kılıçdaroğlu ödesin” yanıtını verdi.

İnce, kendisine 30 yaş altından, sandığa gitmeyenlerden, geçmişte AK Parti’ye oy vermiş bugün fakirleşmiş olanlardan, Kılıçdaroğlu’nun anti demokratik uygulamalarına kızanlardan, çiftçilerden ve öğrencilerden oy geleceğini söyledi.

Memleket Partisi Zonguldak milletvekili adayının sosyal medyadaki dans görüntülerinin tepki çektiğinin hatırlatılması üzerine de İnce, “Yok, kendisine kızmadım. Şenlikli bir çocuk. Biraz medyatik olacak. Arkadaşımız 5. sıradan aday, Zonguldak’ta Memleket Partisi 5-0 yaparsa ben de Meclis Başkanı da biraz uğraşacak” dedi.