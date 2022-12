Muharrem İnce: Esad’a mektup yazdım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a mektup yazdığını söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’la görüşmek için herkesten önce kendisine mektup gönderdiğini fakat kabul edilmediğini söyledi. Türkiye’nin Esad’la bir an önce görüşmesi gerektiğini savunan İnce, “Ben Esad’a mektup yazdım, ilk kez söylüyorum bunu. Benimle görüşmedi. Görüşseydi, konuşacaktım bunları” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne’ye geldi. Kahvaltılı basın toplantısı düzenleyen İnce, Türkiye’nin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’la görüşmesi konusuna olumlu baktığını söyledi. Bir an önce Esad’la görüşülmesi gerektiğini savunan İnce, herkesten önce görüşmek için kendisine mektup gönderdiğini fakat kabul edilmediğini kaydetti.

Suriye konusunda mutlaka Esad’la görüşülmesinden yana olduğunu belirten İnce, “Şimdi de ‘Esad’la görüşebilirim’ diyor. ‘Görüşme’ demiyoruz, bir an önce görüş. Ben Esad’a mektup yazdım, ilk kez söylüyorum bunu. Benimle görüşmedi. Görüşseydi, konuşacaktım bunları. Tabi benim devlette bir yönetim görevim olmadığı için görüşmedi ama Türkiye Cumhuriyeti uyurken, yönetenler uyurken, ben bu girişimi yaptım. İsterseniz mektubu önümüzdeki günlerde paylaşabilirim de. Görüşeceksen bir an önce görüş. Büyükelçiyi ata, bu sığınmacılardan bir an önce kurtulalım, gönderelim bunları, bu misafirlik fazla uzadı. Dün Türkiye’nin en büyük şehrinde, İstanbul’daydım. Türk göremedim sokakta. Aksaray, Laleli, Fatih buralarda Türk göremedim. Hepsi sığınmacıydı, hepsi Afrikalıydı. Büyük devletler dış politikalarını sokakta yapmazlar. Bu önemli bir sözdür. Erdoğan bunu öğrenecek. Sokakta dış politika yaparsan işte bu duruma gelirsin” diye konuştu.