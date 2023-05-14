Muharrem İnce: Eski arkadaşlarım dahil hepsine dava açacağım

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce, oy verme işlemi sırasında önemli açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce, “Ne kaseti, ortada kaset var mı? Rica ediyorum haberleri doğru yapın. Bunları ortaya çıkartan FETÖ. Ama bunu yayanlara, eski arkadaşlarım dahil hepsine dava açacağım” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, oyunu Ankara Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi’nde kullandı. İnce oyunu kullanmasının ardından bir açıklama yaptı.

İnce, “Kaset komplosu var diye yazıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Ortada bir iftira var, ortada bir montaj var. O dekontlar gerçek değil. Almışlar porno sitelerinden benim kafamı yapıştırmışlar. Bunu emniyet açıkladı. ‘Bunlar sahte’ dedi. Sizin de başınıza gelebilir bunlar. Ortada bir terör örgütü var, FETÖ, PYD, PKK var. 50 gündür terör örgütlerinin saldırısı altındayım. Bunu görmüyor musunuz. Haberleri doğru yapın. Ne kaseti, ortada kaset var mı? Görüntüleri izlemediniz mi? Görüntüler İsrailli bir porno sitesinden alınmamış mı? Bunu düzeltmenizi istiyorum. Haysiyetimle şerefimle oynamayın. 17 kişi gözaltında. Arkasında terör örgütü var. Kendimi, onurumu şerefimi Türk devletine emanet ettim ben. Bunları ortaya çıkartan, montaj yapan FETÖ terör örgütü. Ama bunu yayanların her birine dava açacağım. Sırf siyası gerekçelerle, beni yıpratmak için. Eski arkadaşlarım dahil, hepsini tek tek avukatlarım şu anda tarıyorlar. Kim bunları yaydıysa hepsine dava açacağım” diye konuştu.