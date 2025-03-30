Muharrem İnce’nin Alanı Terk Ettiği Anlar

CHP’DEN İMAMOĞLU’NA DESTEK MITİNGİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak görevinden uzaklaştırılması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi, “Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük Mitingi”ni Maltepe Sahili Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirdi.

MİTİNGDE SİYASİ TEMSİLCİLER YER ALDI

Mitinge, CHP’li milletvekilleri, meclis üyeleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin yanı sıra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce gibi diğer siyasi partilerden birçok temsilci de katıldı.

Ancak, davet edildiği etkinlikte konuşma yapması beklenen İnce’ye söz hakkı verilmedi. Sahnede yer bulamayan İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuştuğu sırada miting alanını terk etti. İnce’nin yüz ifadesinin oldukça sinirli olduğu gözlemlendi.