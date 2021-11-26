Muharrem İnce: Şiddetten uzak durun

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, erken seçim iddiaları hakkında konuştu ve seçmenleri seçimde sakin kalmaları konusunda uyardı.

“Hodri meydan ama ben teknik olarak yapılmayacağını düşünüyorum. Çünkü henüz seçim yasası geçmedi. Üzerinden de bir yıl geçmesi lazım. Bizim 3 tane milletvekilimiz var. İnşallah seçimden sonra birinci parti olacağız. ‘Bugün 3 milletvekili ne yapar’ diye diyorsanız, buyurun seçimi yapalım. Memleket Partisi olarak seçim yokken ittifak konusunun konuşulmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Partiler o zaman kapatsınlar merkezlerini de aynı binada yaşasınlar. Tek başımıza iktidar olmak için, yüzde 50 artı 1’i almak için çalışacağız. Seçime 3 ay kala bakarız. Bu iktidarı göndermek ve Türkiye’nin önünü açmak için ne gerekiyorsa onu yaparız.”