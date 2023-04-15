Muharrem İnce, Sinan Oğan ile görüştü

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile görüştü.

ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi ziyaret etti. İkili seçim güvenliği başlığıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili, görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Daha önce de Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da randevu talep edeceğini belirtti. Sandık güvenliğine ilişkin kaygılarını aktaran Oğan, “Birbirimizle konuşabilmeyi beceren bir siyaset izleyebilmeliyiz. Bu seçim ve sandık güvenliği dolayısıyla bunun da kapılarını araladığımız kanaatindeyim” dedi.

Muharrem İnce de CHP ve İyi Parti’ye sandık gözlemcisi çağrısında bulundu; “Biz yasa gereği Memleket Partisi olarak sandık kuruluna gözlemci veremiyoruz. Çünkü ilk kez seçime giriyoruz. Daha önce seçime girmiş ve ilk 5’e girmiş partiler gözlemci verebiliyor. Bizim böyle bir hakkımız yok. Biz ancak müşahit bulunduruyoruz. Tekrar sesleniyorum, CHP’ye İYİ Parti’ye tekrar sesleniyorum. Eksik olduğunuz yerler varsa gelin Memleket Partililere sizin adınıza oralarda otursunlar. Hiçbir sakınca görmüyorum. Yeter ki sandıkların güvenliğini sağlayalım” diye konuştu.

Sözü ilk olarak Sinan Oğan aldı.

Oğan, özetle şunları söyledi:

“Erdoğan’dan da randevu talep edeceğiz”

“Sayın İnce’ye nazik kabulleri için teşekkür ederim. Daha önce de Sayın Kılıçdaroğlu’ndan aynı içerikle bir görüşme gerçekleştirmiştik. Bundan sonra seçim güvenliği kendisini ilgilendiriyorsa, endişelendiriyorsa bu konuda bir iş birliğine açıksa Sayın Erdoğan’dan da randevu talep edeceğiz. Randevu verirse aynı içerikle, görüşme talep edip görüşmeye gideceğiz.

“1 milyondan fazla normal istatistiksel dağılımın dışında gözüken bir seçmen sayısı söz konusu”

Bizim bu konuda çok ciddi endişelerimiz var. Türkiye’de 20 yıllık iktidarın bir seçim daha kazanması için herhangi bir şartın olduğu kanaatinde değiliz. Bu iktidarın elinde bir tek avantajlı durum var o da sandıklarda ve bir takım biraz sonra sıralayacağım başlıklarda iktidarın elinde bir avantaj olması. Birinci endişelendiğimiz konu, 1 milyondan fazla normal istatistiksel dağılımın dışında gözüken bir oy söz konusu, seçmen sayısı söz konusu. Artış hızına baktığımızda, son 5 sene içerisinde 3 buçuk milyon seçmen kayda girmesi gerekirken 4 milyon 800 küsür bin seçmen var.

“Deprem bölgesinden ciddi endişe duyuyoruz”

Bir diğer konu, deprem bölgesinden ciddi endişe duyuyoruz. 3 milyon civarında dışında vatandaşımız o bölgeyi terk etmişken, sadece 450 bini kayıt yaptırabilmiştir. Geriye kalan vatandaşlarımızın nerede oy kullanacağı nasıl oy kullanacağı muammadır.

“Depremde hayatını kaybedenler kayıtlardan düşüldü mü?”

Bir başka konu, hayatını kaybeden vatandaşlarımızdır, bir kez daha rahmetle anıyorum. Hem sayın İnce bölgedeydi hem biz bölgedeydik. O bölgedeki yıkıntılar 50 binden fazla insanımızı kaybettiğini düşündürüyor. Onlar kayıttan düşüldü mü? Onların yerine kim oy kullanacak bilmiyoruz. Bu konuda doyurucu bir açıklamayı da YSK’den veya başka bir birimden henüz alabilmiş değiliz.

Mühürsüz oylar YSK’nın çelişkili açıklamalarıyla kafamızı karıştırıyor

Bununla beraber mühürsüz oylar da yine YSK’nin çelişkili açıklamalarıyla bizim kafamızı daha da karıştırıyor. Bugün bir altyazı gördük iptal edilecek diye. Önceki gün elimize bir evrak geldi, sandık kurulunun iyi niyetini sorgulayacaklar. Bilmiyorum nasıl sorgulayacaklar.

Yabancı seçmen konusu

Ve tabii yabancı seçmen konusu… Türk vatandaşlığına geçirilen ne kadar Suriyeli, Mozambikli, Iraklı, Pakistanlı, Afganistanlı var bilmiyoruz. Hatta Strateji Merkezi Enstitüsü Başkanı ve Göç Enstitüsü Başkanı olarak bilmediğimi ifade ediyorum. Yıllardır bu konuyu gündeme getiren sayın Özdağ ile beraber dile getiren ve bu konuda çalışmalar yapan birisi olarak yabancı seçmen konusunda da endişemiz var. Velhasıl, bu konularda bir işbirliğinin hem Sayın İnce’yle hem sayın Kılıçdaroğlu’yla, hem bu konuda istekli olursa sayın Erdoğan’la yapılması ve ülkemizi hiç kimsenin aklında en ufak bir soru işareti olmadan bir demokratik seçime götürmemiz gerekiyor.

“Erdoğan kamplaştıran bir siyaset izlerken biz tam tersine”

Onunla beraber bizler cumhurbaşkanı adayları olarak, konuşmayı birbirimizle diyalog kurmayı sağlayabilmeliyiz. Çünkü sayın Erdoğan kamplaştıran bir siyaset izlerken biz tam tersine, birbirimizle konuşabilmeyi beceren bir siyaset izleyebilmeliyiz. Bu seçim ve sandık güvenliği dolayısıyla bunun da kapılarını araladığımız kanaatindeyim. Bu çerçevede fikir alışverişinde bulunduk.

Oğan’dan sonra sözü alan Muharrem İnce, şunları söyledi:

“Sayın Sinan Oğan’ın kaygılarına katılıyorum. Gerek seçmen listeleriyle ilgili, gerek sandık güvenliği ile ilgili bütün kaygılarının altına imzamı atıyorum. Ve aylardır adeta yalvarırcasına bütün muhalefete çağrıda bulundum. Gelin şu seçmen listelerini inceleyelim, içinde ne kadar Suriyeli var, ne kadar Nijeryalı var bunları görelim. Ne kadar Afgan var. Ama bir cevap alamadık ne yazık ki.

Şimdi sandık güvenliğiyle ilgili yaklaşık 200 bine yaklaşan bu sandıkla ilgili hep çağrılarımız oldu. Biz yasa gereği Memleket Partisi olarak sandık kuruluna gözlemci veremiyoruz. Çünkü ilk kez seçime giriyoruz. Daha önce seçime girmiş ve ilk 5’e girmiş partiler gözlemci verebiliyor. Bizim böyle bir hakkımız yok. Biz ancak müşahit bulunduruyoruz. Tekrar sesleniyorum, CHP’ye İYİ Parti’ye tekrar sesleniyorum. Eksik olduğunuz yerler varsa gelin Memleket Partililere sizin adınıza oralarda otursunlar. Hiçbir sakınca görmüyorum. Yeter ki sandıkların güvenliğini sağlayalım.

Bu konuda hala zaman vardır. Hala işbirliği yapabiliriz.”