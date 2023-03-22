Muharrem İnce: Yüzde 30 oy alacağım

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimde yüzde 30 oy alacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 30 oy alacağını savunan İnce, “İkinci tura ben kalacağım. Kemal Kılıçdaroğlu ile kalma ihtimalimiz var” dedi. Altılı masaya da eleştirilerde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı, “1,5 yılda adayı zor belirlediler. Masa devrildi, kalktı. Buradan nasıl bir umut çıkar, birisi anlatsın bana. Masayı yönetemediler, Türkiye’yi nasıl yönetecekler?” diye konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin, “Yüzde 30 oy alacağım. İkinci tura ben kalacağım. Kemal Kılıçdaroğlu ile kalma ihtimalimiz var.” dedi.

İnce, Habertürk’teki canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Altılı Masa’yı eleştiren İnce, “Hayal görmeyin diyorum. 1,5 yılda adayı zor belirlediler. Masa devrildi, kalktı. Buradan nasıl bir umut çıkar, birisi anlatsın bana. Masayı yönetemediler, Türkiye’yi nasıl yönetecekler?” diye konuştu.

“BENİ O AKŞAM HANÇERLEDİLER”

CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi’nin ittifak yapmasını önerdiğini dile getiren İnce, Türkiye’nin iktidar sorunu olduğu kadar muhalefet sorunu olduğunu da söyledi. “Muhalefet yüzde 60 ile kazanacakmış, ben çıkıntı oluyormuşum” diyen İnce, şöyle konuştu:

“CHP’li Faik Öztrak, Ekmeleddin İhsanoğlu aday olduğu zaman ‘Yüzde 60’la kazanıyoruz.’ demişti. Aynı kişi şimdi aynı lafları ediyor. Babacan’ı Yüce Divan’a göndereceksin, vazgeçmişsin cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaksın. Millet İttifakı bir çıkar ittifakıdır. Masayı yönetemediler, Türkiye’yi nasıl yönetecekler? Olmayacak duaya amin demek istemiyorum. Ortada olmayacak bir dua görüyorum, siyasette algı yöntemiyle, siyasi mühendislikle bu işler yürümez. Kılıçdaroğlu 13 kere kaybetti, ben bir kere kaybettim. Bir kere penaltı kaçırdım. (Adam kazandı.) O mesajı ben attım, pişman mısın, pişmanım. CHP görevini yapmamış. Benim hatam partime güvenmekti. Beni o akşam hançerlediler.”

“CHP KENDİ EVLATLARINI YEMEKTE ÇOK MAHİR”

İnce, siyasetin uzlaşma işi olduğuna işaret ederek CHP’ye zeytin dalı uzatmak istediğini ancak Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşemediğini dile getirdi.

Kendisinin AK Parti’lilerden çok oy aldığını ama Kılıçdaroğlu’nun alamadığını söyleyen İnce, “AK Parti’ye gerek yok, CHP kendi evlatlarını yemekte çok mahir zaten. Dünya siyasi tarihinde kendi evlatlarını yemekte bu kadar mahir ikinci bir siyasi oluşum yoktur. Sayın Akşener masada ‘Kazanacak aday istiyorum.’ dedi, masadan kalktı. Aynı mahfiller Meral Akşener’e neler söylemediler. CHP Genel Merkezi’ndeki trollerin gazabına uğradı.” dedi.

“200 BİN SANDIĞI BİRLİKTE KORUYALIM”

Kendi cumhurbaşkanlığı adaylığı için partisinde sandık kurduğunu, 105 bin kişinin güvenip oy kullandığını hatırlatan İnce, “Ben bunların kararı olmadan ne çekilirim ne bir şey yaparım. Masada İYİ Parti’yi ayrı tutuyorum. Geri kalan 4’ünün toplamının 4 katı oyum var. Öneriyorum, 1 yıldır bağırıyorum. ‘Altılı Masa cumhurbaşkanlığı seçimini ayrı yapsın, sandık güvenliği için bütün muhalefet partileri bir araya gelelim, sandıkları koruyalım.’ diyorum. 200 bin sandığı birlikte koruyalım. Bunu söylüyorum, hala karşılık bulmadı. 10 Nisan’da listeler açıklandığında göreceksiniz. Bana ‘bölücü’ diyenlere ’10 Nisan akşamı görüşürüz’ diyorum. Yandı gülüm keten helva.” değerlendirmesinde bulundu.

“OLAĞANÜSTÜ OY ALACAĞIM”

“Oy bölüyorsun.” şeklindeki eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan İnce, şunları kaydetti:

“Seçilemiyor. Seçilemiyorsa oy bölmesi niye? Matematik bilen adamlar bunu söylüyor. Burada oy bölmesi olmaz. Olağanüstü oy olacağım. Yüzde 30 oy alacağım. İkinci tura ben kalacağım. Kemal Kılıçdaroğlu ile kalma ihtimalimiz var. CHP cumhurbaşkanı adaylığımda arkamda değildi ki belki de yüktü. Para harcamadılar. Afişlerimi asmadılar. Sıfır moralle çalıştırdılar. Kan kusturdular bana. Emin olun, üyelerimiz içinde CHP’den istifa edip gelenlerin oranı yüzde 20. Oy bölünmesi olmaz. İnsanları korkutup oy almaya çalışıyorlar. Altyazıları okuyorum televizyonlarda ‘Muharrem İnce çekil, yoksa hesap veremezsin.’ deniyor. Ben o riski görüyorum, sokağı da görüyorum. Ben salon siyasetçisi değilim. İnce’yi destekleyenlere belki ikinci turda ihtiyacınız olacak. Niye bunlara ‘Sarayın adamı, troller.’ diye iftira atıyorsunuz. Bunlar Kemal Bey’den kurtulacaklarını hesaplıyorlar. Dertleri Türkiye değil.”

“BİR OTOBÜS, BİR TELEFON VE GÖNÜLLÜLERLE YENECEĞİM”

İnce, “Memleket Partisi-İYİ Parti-CHP ittifakı olsa Kemal Bey’in adaylığına onay verir miydiniz?” sorusuna, “Verirdim. Ben illa Muharrem İnce aday olsun derdinde değilim. Ben diyorum ki bu Altılı Masa seçim kazanamaz, kazansa da ömrü olmaz. 6 aylık ömürleri olur. Bunlar bir cumhurbaşkanı adayını 1,5 senede belirlediler, İstanbul valisinde nasıl anlaşacaklar?” yanıtını verdi.

Muharrem İnce, bir otobüs, bir telefon ve gönüllülerle rakiplerini yeneceğini, yüzde 30 oy alacağını ve ikinci tura kalacağını iddia etti.

“BU SEÇİMDE MESAJ ATMAYACAĞIM”

Zafer Partisi ile ittifak kuramamalarına ilişkin soruya da İnce, şöyle yanıt verdi:

“İmzalanmış bir metin yoktu ortada. Ümit Özdağ’a, ‘İkide bir Mansur Yavaş diyorsun, kabak tadı verdi, onda o cesaret yok, çıkamaz, artık bu konuyu kapat.’ dedim. İki gün geçti Ümit Hoca, ‘Bizim adayımız Mansur Yavaş, olmazsa Muharrem İnce’ dedi. ‘Ben kimsenin yedek adayı değilim.’ dedim, WhatsApp grubuna yazdım.”

CHP’nin sandık güvenliğine dair “Her şey kontrolümüzde” açıklamasını gayriciddi bulduğunu aktaran İnce, “Geçmişte de bana ‘Sandıklara hakimiz.’ demişlerdi.” dedi.

“Ne sarayın adamıyım ne teröristim. Bu millete üçüncü yolu öneriyorum.” değerlendirmesini yapan İnce, şunları kaydetti:

“Bu seçimde mesaj atmayacağım. Kendi kendime mesaj atamam. Ben bu seçimi kazanacağım. Ben Türkiye’yi ateşe atmam, hiç merak etmeyin. Diyorum ki bir cesaret gösterelim. Bir dönemlik istiyorum. Ben torunlarımla matematik çalışmak istiyorum.”