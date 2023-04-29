Muharrem İnce’den Davutoğlu’na: İşi bitmiş demektir

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun sözlerine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce, halasından oy alamayacağını açıklayan Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu için ‘İşi bitmiş demektir” yorumunda bulundu.

Türkiye, 14 Mayıs’taki seçimlere giderken siyasiler seçmeni ikna edebilmek için sahaya indi. O isimlerden biri olan cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, Düzce’de Millet İttifakı ortaklarından Gelecek Partisi Genel BaşkanıAhmet Davutoğlu’na yüklendi.

90 yaşındaki öz halasının kendisine oy vermeyeceğini açıklayan Davutoğlu’nun sözlerini hatırlatan İnce, ilginç bir yorumda bulundu. İnce, Davutoğlu için “İşi bitmiştir demektir” ifadesini kullandı.

İnce, “Davutoğlu açıklamasında CHP’ye oy vermesi için 90 yaşındaki halasını bile ikna edemediğini söylüyor. Babacan tabanını ikna edemediğini belirtiyor. Sen daha halanı ikna edemiyorsan işin bitmiş demektir.” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Düzce’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, Millet İttifakı üyelerine yüklenerek, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu’na oy toplayamadığını söyledi. İnce, “2 hafta sonra seçim var. Demokrasilerde seçim günü şölen, düğün, bayram günüdür. Devletin uçakları, araçları, hazinenin parası, bütün imkanlarla yarışacaksın, sonra seçimi küçümseyeceksin. Seçim egemenlik hakkının kullanılmasıdır. Milletin özgür iradesidir. Bizim bir otobüsümüz var, 2006 model. Yolda gelirken yine bozuldu. Bize hazine yardımı, belediye imkanı yok. Bir kesim hazineden besleniyor, bir kesim belediyelerden besleniyor. Biz üç yol olarak buradayız” dedi.

“CHP’LİLERE YAZIK”

İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket diyoruz. CHP listelerine Devalı, Saadetli, Gelecekli 77 kişiyi yerleştirmişler. CHP’lilere yazık. Davutoğlu, açıklamasında CHP’ye oy vermesi için 90 yaşındaki halasını bile ikna edemediğini söylüyor. Babacan tabanını ikna edemediğini belirtiyor. Sen daha halanı ikna edemiyorsan işin bitmiş demektir.

“BU İŞİN DOĞRUSU, CHP İYİ PARTİ VE MEMLEKET PARTİSİ’NİN İTTİFAKIYDI”

Bu işin doğrusu CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi’nin ittifak kurmasıydı. Ancak olmadı. Biz tek başımıza bu millete bir alternatif üretiyoruz. Ne sağdan ne soldan, Atatürk’ün yolundan gidelim diyoruz. Memleket Partisi olarak çok ciddi bir oy alacağımızı görüyoruz. Bugün burada 15 tane gençle konuştum. İlk kez oy kullanacaklar. 15’de 15 Memleket Partisi. Ben gençlere güveniyorum. Biz bu ülkede değişimin önünü açacağız. Bu ülkeyi uçurumun kenarından çekip alacağız. Milletin huzura ve gülmeye ihtiyacı var. Refaha ihtiyacı var.