Muharrem İnce’den Demirtaş’a yanıt

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den Selahattin Demirtaş’ın sözlerine yanıt gecikmedi.

Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş’ın paylaştığı oy pusulasına tepki gösterdi. “Dokunulmazlığının kaldırılmasına Kılıçdaroğlu oy verdi” diyen İnce, adaylıktan çekilmesini isteyenlere yanıt verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.

“KILIÇDAROĞLU ‘DOKUNULMAZLIK KALKSIN’ DİYE OY VERDİ”

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın paylaştığı seçim pusulasına tepki gösteren Muharrem İnce, “Bak Selahattin Demirtaş, Muharrem hocadan sana bir ders olsun bu. Dokunulmazlıkların kaldırılmasında Davutoğlu teklif etmiş. Ali Babacan’ın imzası var. Sonra Kılıçdaroğlu’nun açıklaması var; ‘Anayasa’ya aykırı ama AK Parti’nin teklifine evet diyeceğiz’. Ben hayır oyu verdim.” şeklinde konuştu.

“ÇEKİLMEMİ İSTEMEK ANTİDEMOKRATİK”

İnce, Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik eleştirilere, “Ne demek çekilsin? Böyle bir şey olabilir mi? Bu çok antidemokratik. İnsani değil. Bu tam bir ihale mafyası yöntemi. Ben cumhurbaşkanı yardımcılığı, iki bakanlık, 10 milletvekili… Ben ihale mafyası değilim. Demokratik hakkımı kullanıyorum” diyerek yanıt verdi.