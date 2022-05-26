Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açıklama geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Öyle bir noktadayız ki ‘Ben bile kazanırım’ diyor. Yok kardeşim, öyle destek mestek yok. Bakacağız. İkinci tura ben kalırsam onlar destekleyecek mi? Onu biliyor muyuz? Önce onu bir görelim” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmit’e gelerek, kafede basın toplantısı düzenledi. İnce, burada gazetecinin “Siz aday olmazsanız Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verecek misiniz?” sorusunu “Niye destek vereyim? Kendime destek veriyorum. Tabi ki ben de adayım” diye cevapladı.

Muharrem İnce, partisinin adayının belirlenmesiyle ilgili, “Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı şöyle belirlenecek. Bütün örgütlenmiş illerdeki üyelerimizin önüne sandığı koyacağız. Ben partinin genel başkanı olarak cumhurbaşkanı adayı olmak istediğimi söyleyeceğim. Belki bir başka vatan evladı, ‘Ben de adayım’ diyecek. Sandığı koyacağız. Üyeler kimi seçerse partimizin cumhurbaşkanı adayı o olacak. Bu seçimde büyük ihtimalle ben kazanacağım ama yarın başkası kazanabilir. Bizde demokrasi var. Bizde öyle ‘Ben genel başkanım, seni aday yaptım’ gibi bir şey yok. Türkiye’ye demokrasi getireceksen önce partine demokrasi getireceksin. Mesela ben 2014’te, partimin cumhurbaşkanı adayını televizyondan öğrendim. O sırada grup başkan vekili olarak partide ikinci adamdım” diye konuştu.