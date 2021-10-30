Muharrem İnce’den sert sözler: Hadsiz

Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce, Bafra Kaymakamı’nı hedef aldı.

Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından her yıl organize edilen Cumhuriyet Yürüyüşü’nün bu yıl Muharrem İnce’nin katılacağı gerekçesiyle kaymakamlıkça iptal edildiği iddia edilmişti

Bafra’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından her yıl organize edilen ve bütün ilçe halkının davetli olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü bu yıl iptal edildi. Yürüyüşe Kaymakam Cevdet Ertürkmen’in izin vermediği iddia edilirken, iptal nedeni olarak aynı gün ilçede ziyaretler yapacak olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin yürüyüşe katılacak olması gösterildi.

Kaymakama sosyal medya hesabından tepki gösteren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne katıldığı bir video yayımladı.

İnce, “Hadsiz Bafra Kaymakamı’nın yasaklayabileceğini düşündüğü Cumhuriyet Yürüyüşü’nü gerçekleştirdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Cumhuriyeti kurarken kimseden izin almadı. Biz de Cumhuriyetimizi onur ve gururla kutlarken kimseden izin almayacağız” ifadelerini kullandı.