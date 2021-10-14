Muharrem İnce’den ‘siyasi cinayet’ açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ‘siyasi cinayet’ açıklamasına Muharrem İnce’den ilk yorum geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘siyasi cinayet’ açıklamasını sorumsuzluk olarak yorumlarken, bu tür açıklamaların toplumu gerdiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Siyasi cinayet kaygım var.” açıklamasını yorumlayan Muharrem İnce, şunları söyledi:

“Sorumlu bir açıklama olarak görmüyorum. Ben ayaküstü bu konuların konuşulması taraftarı değilim. Benim cumhurbaşkanı adaylığımda başıma geldi. Bir ilde miting yaptım başka ile gittim. O ilin emniyet müdür yardımcısı geldi bana suikast yapılacağını söyledi ve mitingi iptal etmemi istedi. Bende o an rahmetli Ecevit’i düşündüm. Ben mitingimi yapacağımı dedim ve güvenliğimi de siz alın dedim.