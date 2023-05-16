Muharrem İnce’den toplantı çağrısı

Seçime iki gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek ikinci tur öncesi Parti Meclisi’ni (PM) toplantıya çağırdı.

Milli Gazete’nin haberine göre; Memleket Partisi kulislerinde İnce’nin herhangi bir adayı işaret etmediği ve potansiyel oyunun diğer üç adaya dağıldığı konuşuluyor.

İkinci tur için Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi yanında, Kılıçdaroğlu’na işaret edilmemesi veya ilk turdaki gibi adaylara karşı sessiz kalınması düşünceleri parti kulislerinde konuşulmakta.

Tartışmalar devam ederken, İnce’nin PM’yi toplantıya çağırdığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, PM bugün bir araya gelecek. Toplantının gündemi, seçim sonuçları ve ikinci tur stratejileri olacak. Partinin olağanüstü kurultaya gitme olasılığı da iddialar arasında yer alıyor.

İnce’nin tutumu, CHP içindeki dinamikleri etkileyen önemli bir konu olup, ikinci turda alınacak kararlar partinin geleceği üzerinde de etkili olabilecek. PM toplantısı sonrasında ortaya çıkacak kararlar, CHP’nin parti içindeki politikaların şekillenmesinde kritik bir rol oynayacaktır