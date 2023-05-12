Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi dış basında

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi dış basında geniş yer buldu.

Muharrem İnce’nin havlu atmasını ve seçim atmosferini tüm detaylarıyla haberlerine yansıtan uluslararası medya, kaset skandalıyla gelen istifanın Kılıçdaroğlu’na yaradığı yorumunu yaptı. Rus medyası ise, ‘Türkiye’de renkli devrim ihtimali var mı?’ sorusunu soruyor.

Alman resmi yayın organı Deutsche Welle, ‘Türkiye’de seçim adayı çekildi, Erdoğan’ı riske atıyor’ başlıklı haberinde ‘önemsiz’ bir yarışmacı olarak nitelediği Muharrem İnce’nin çekilmesinin muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şansını en nihayetinde artırdığı yorumunu yaptı.

İngiliz Independent gazetesi, ‘Yarıştaki aday istifa ederken, Erdoğan’ın rakibi için destek’ başlığını tercih etti, seçime üç gün kala gelen şok çekilmenin ardından Muharrem İnce’nin özellikle Kılıçdaroğlu için özel bir yönlendirme yapmadığını belirtti.

Fransız Le Monde gazetesi’nde yayımlanan skandal analizin başlığı, ‘Türk cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın yenilgisi, Paris, Berlin ve Washington’da gizlice ümit ediliyor’ oldu. Philippe Ricard imzalı yazıda, uzun süredir gerçekçi görünmeyen Ankara’daki iktidar değişikliğinin yol açacağı jeopolitik sonuçların Batılı ülkeler tarafından artık ciddiye alındığını savunuldu.

Amerikan Politico dergisi, Ankara’da yaşananları ‘Rakibinin kaset skandalı sonrası çekilmesi, Erdoğan’a bir darbe daha indi’ gibi skandal bir başlıkla okurlarına aktardı. Dergiye göre, Muharrem İnce’nin yarışı terk etmesi, Pazar günün düzenlenecek ve bıçak sırtında geçmesi beklenen seçimlerde ana muhalet adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na için fayda sağlaması bekleniyor. İnce, Çarşamba günü videonun, ‘sahte’ ve ‘bir komplonun’ parçası olduğunu söyleyerek görüntülerin gerçekliğini yalanladı.

‘MUHALEFET YAYGARA KOPARACAK’

Rus İzvestiya gazetesi, ‘Uzman, ABD’nin Türkiye’deki seçimlere muhtemel etkisini işaret etti’ başlığıyla okurlarının karşısına çıktı, Orta Doğu-Kafkasya Araştırma Merkezi’nin yöneticisi Stanislav Tarasov’un görüşlerine yer verdi. Tarasov, Erdoğan’ın ABD’den bağımsız bir politika izlediğini kaydedip Türkiye’de olup bitenleri sessizce etkilemenin yollarını bulan ABD’nin şimdi açık seçik şekilde yaşananların dışında kaldığını belirtti.