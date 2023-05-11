Muharrem İnce’nin hastalığı ne?

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin hastalığı merak konusu oldu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. 2023 Seçimleri’nde Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkan Muharrem İnce, dün sağlık sorunları nedeniyle Manisa ve İzmir’deki mitinglerini iptal etmek zorunda kaldı.

Doktorlarının tavsiyesiyle Ankara’ya döndüğü iddia edilen Muharrem İnce’nin hastalığı ve cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu.

MUHARREM İNCE CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINDAN ÇEKİLECEK Mİ?

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, Muharrem İnce’nin bugün yapacağı açıklamada 2023 seçimlerinden çekilecek. Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekileceğine dair öne sürülen dedikodular jet hızıyla yalanlanırken, Muharrem İnce’nin konuşmasında neler söyleyeceği merak ediliyor.

MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

Muharrem İnce, Memleket Partisi Meclis üyeleriyle saat 13.00’da parti genel meclisinde bir toplantı gerçekleştirecek. Ardından da saat 14.00’da basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak.

MUHARREM İNCE’NİN HASTALIĞI NE?

Dün sosyal medya platformu Twitter’da Muharrem İnce’nin kalp krizi geçirdiğine dair ortaya atılan iddiaların ardından gözler Memleket Partisi’ne çevrildi. 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, bugün yapacağı mitingleri iptal ederek Ankara’ya döndü.

Sosyal medyada gündem olan kalp krizi dedikodularının ardından Memleket Partisi, Muharrem İnce’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Muharrem İnce’nin sağlığının iyi olduğu ifade edildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin tansiyonun yükseldiği bu nedenle dinlenmek için mitingleri iptal ettiği konuşuluyor. Muharrem İnce’nin sağlık durumuna ilişkin yeni bir bilgi geldiğinde haberimiz güncellenecektir.