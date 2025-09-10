Muharrem Türkan, Annesiyle Yan Yana Gömüldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

Afyonkarahisar’da, Muharrem Türkan’ın (32) dün görülen boşanma davasının ardından, tabancayla vurduğu 3 aylık çocuğunun annesi Kübra Karadeniz (26) ile kayınvalidesi Elvida Karadeniz (62), Çobanlar ilçesinde yan yana toprağa verildi. Olay, dün sabah saat 11.00 sıralarında, Örnekevler Mahallesi Kocatepe Parkı yakınlarında gerçekleşti. Kübra ve Muharrem Türkan, saat 10.00’da görülen duruşmanın ardından adliyeden ayrıldı. Kübra Karadeniz, annesi Elvida Karadeniz ve ablası Ayşegül Çankaya (31) bir araçla, Ayşegül Çankaya’nın eşi Ramazan Çankaya ise motosikletle eve dönmek üzere yola çıktı. Ramazan Çankaya, evin önüne geldiğinde Muharrem Türkan ile karşılaştı.

TARTIŞMA VE SİLAHLI SALDIRI

Ramazan Çankaya ile Muharrem Türkan arasında çıkan tartışma sonrasında, Muharrem Türkan yanında getirdiği tabancanın kabzasıyla Ramazan Çankaya’nın başını yaraladı ve şarjörü yere düşürdü. Muharrem Türkan şarjörü almaya çalışırken, Ramazan Çankaya olay yerinden kaçtı. Koşarken telefonunu düşüren Çankaya, eşini uyarmak için karşılaştığı bir temizlik görevlisinden yardım istedi. Ramazan Çankaya, görevlinin telefonundan eşini aradı fakat ulaşamadı.

ÜÇ KADIN AĞIR YARALANDI

Bir süre sonra Kübra Karadeniz, annesi ve ablası, Kocatepe Parkı yakınlarında Muharrem Türkan ile karşılaştı. Muharrem Türkan’ın tabancasıyla peş peşe ateş etmesi sonucu, Kübra Karadeniz, Elvida Karadeniz ve Ayşegül Çankaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek ambulanslarla hastaneye taşıdı. Olayın ardından Muharrem Türkan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerindeki incelemede, Muharrem Türkan’ın 22 el ateş ettiği tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Kübra Karadeniz ve Elvida Karadeniz kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ayşegül Çankaya’nın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ramazan Çankaya ise hastaneden taburcu edildi.

CENAZELERİN DEFNEDİLMESİ

Kübra Karadeniz ve Elvida Karadeniz’in cenazeleri, bugün sabah adli tıp kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazeleri Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesine getirildi ve Kocaöz Mezarlığı’nda kılınan namazın ardından yan yana defnedildi.

TÜRKAN’IN GÖRÜŞÜ

Muharrem Türkan’ın ilk ifadesinde, “Yolda, eski eşim ve ailesiyle karşılaştım. Eski eşimin beni aldattığını düşünüyorum. Bunu gururuma yediremedim. Bir anlık öfkeyle tabancayla eski eşimi, kayınvalidemi ve baldızımı vurdum” dediği öğrenildi. Muharrem Türkan işlemlerinin ardından hastaneye götürüldü ve bugün adliyeye sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle protokol kapısından içeri alındığı, şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.