Muharrem Türkan Tutuklandı, İşlemleri Tamamlandı

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Afyonkarahisar’da, önceki gün boşandığı eşi Kübra Karadeniz ile kayınvalidesi Elvida Karadeniz’i tabancayla vurup öldüren Muharrem Türkan’ın işlemleri sona erdi. Ayrıca, Türkan’ın baldızı ile bacanağının da yaralandığı olayın ardından, şehirde güvenlik güçleri hızlı bir şekilde durumu kontrol altına aldı.

ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Sağlık kontrolünden geçirilen Muharrem Türkan, adliyeye sevk edildi. Mahkeme önüne çıkarılan Türkan, yapılan yargılamanın ardından tutuklandı. Olay, yerel halk arasında büyük bir infiale yol açtı ve soruşturmanın derinlemesine devam ettiği bildirildi.