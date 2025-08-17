Muharrem Uzuner, Depremi Anlattı. Acıların En Büyüğünü Yaşadım. Yüksek Binalardan Uzak Durulmalı

MUHARREM UZUNER’İN HATIRALARI

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde ağabeyi, yengesi ve üç yeğenini kaybeden ambulans şoförü Muharrem Uzuner, yaşadığı büyük acıyı ve o gece enkaz altındaki yaralıları kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlattı. Uzuner, o gün için “Mahşer günü gibiydi” ifadesini kullanarak, binin üzerinde yaralı taşıdığını belirtti. 17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02’de meydana gelen Kocaeli merkezli depremde 18 bin 373 kişi hayatını kaybederken, 48 bin 901 kişi de yaralandı. Aradan geçen 26 yıl süresince, depremzede Muharrem Uzuner, yaşadığı acıları ve o gece ambulans şoförü olarak verdikleri mücadeleyi unutamadığını söyledi.

ACILARIN EN BÜYÜĞÜ

Muharrem Uzuner, deprem faciasında acıların en büyüğünü yaşadığını belirtti. “17 Ağustos’un anlamı benim için çok büyük. Ağabeyimi ailece kaybettim, beş kişi. Ağabeyim, yengem, üç tane yeğenim. Sülalemden hastane kayıtlarına giren 276 kişi vardı. Bizden evlenip gidenler hariç. Yani Uzuner sülalesinden 276 kişi kayıtlıydı. Acıların en büyüğüydü benim için. Mevlam diyorum bir daha yaşatmasın böyle bir acıyı. O yüzden tüm ölmüşlerimizin ruhları şad olsun diyorum. Bunlar gerçek şehittir diye tahmin ediyorum. İnşallah Allah katında da aynı böyledir” şeklinde konuştu.

DEPREM GECESİ YAŞANAN DEHŞET

Deprem gecesi ambulans şoförü olarak görevde olduğunu belirten Uzuner, “Ben zaten 112 acil yardımda çalışıyordum. Ambulans şoförüydüm. O gece yolda hasta götürürken yakalandım depreme. Hatırlamak bile istemiyorum, çok kötü bir olaydı. Mahşer günüydü. Kimse kimseyi göremedi, yardım edemedi. O zaman tek ambulanstım ben. Hiç taşımadıysam bin, bin beş yüz tane yaralı taşıdım. Ekibim hastanede kaldı çünkü doktor sayısı azdı. Gün ağarana kadar hiç durmadan canla başla mücadele ettik” dedi.

GÜVENLİ VE SAĞLAM YAPILAR ÖNEMLİ

Muharrem Uzuner, depreme karşı yüksek katlı binaların tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı. “Bence vatandaşların ilk önce aldıkları evleri iyi araştırmaları lazım. Geçmişini bilmeleri lazım. Deprem öncesi sonrası. Bazı müteahhitler maliyetten kaçıyor, bunu herkes biliyor. Sağlam bilinen kişilerden ev alınmalı. Yüksek katlı binalardan uzak durulmalı. Devletin de bu yüksek binalara izin vermemesi gerekir. Zemin sağlam olmadıktan sonra hiçbir şey dayanmıyor” diye konuştu.