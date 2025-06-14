Mühendis Güler: “Yeni Meslek Kanunu İstiyoruz.”

MESLEK KANUNU TALEBİ

Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası’nın Başkanı Güler, “1957 model meslek kanunu istemiyoruz. Kendi oluşturacağımız geleceğimizi projeksiyon tutan tüm haklarımızı savunan çerçevesi oluşturulmuş meslek kanunun acilen çıkartılmasını talep ediyoruz” diye belirtti. Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası, Anıtpark’ta kamu sektöründe görev yapan mühendis ve teknik personelin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için bir miting düzenledi. Sendika üyeleri, temsil ettikleri hakları için 1 dakikalık ‘sessiz çığlık’ eylemi gerçekleştirdi. Ayrıca, beyin göçüne dikkat çekmek amacıyla beyin figürlü balonlar gökyüzüne bırakıldı ve kamu mühendislerinin üretim gücünü simgeleyen dev çarklar heykeli alanda yer aldı. Mitingin sonunda ise, kayıp hakları temsilen alana bir tabut getirildi.

KAMU MÜHENDİSLERİ SESİNİ YÜKSELTTİ

Mitingde konuşan başkan Mümin Güler, emeklerinin yok sayılmasına, biriken haksızlıklara, düşük ücret politikalarına ve mesleki itibar kaybına karşı seslerini yükseltmek için toplandıklarını ifade etti. Güler, “Kamu mühendisleri ve teknik hizmetler sınıfı çalışanları, bugün var olan durumda yoksulluğa mahkûm edildi. Emeğimiz ve mesleğimiz değersizleştirildi. Tüm bu sorunlar çözülünceye kadar, artık susmayacağız, geri adım atmayacağız” diyerek toplulukla birlikte mücadele kararlılığını vurguladı.

MEVCUT DURUMLARA DİKKAT ÇEKTİLER

Güler, taleplerini şu şekilde dile getirdi: “1957 model meslek kanunu istemiyoruz. Kendi oluşturacağımız geleceğimizi projeksiyon tutan tüm haklarımızı savunan çerçevesi oluşturulmuş meslek kanunun acilen çıkartılmasını talep ediyoruz. Çalışma şartlarının acilen güvence altına alınmasını, hakkaniyetli bir maaş olmasını ve devletimizin eş değer meslek gruplarına yaptığı gibi bize de adil davranmasını bekliyoruz. Kısacası itibarımızı, emeğimizin karşılığını ve geleceğimizi istiyoruz. Gökyüzüne yükselen balonlar beyin göçünün simgesi. Hakkımız olanı alana kadar, sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Bu mücadelemiz bugünle sınırlı kalmayacak.”

MEVZUAT VE ÜCRET POLİTİKALARI ÜZERİNE

Mühendis TEK-SEN Ulaştırma Sendikası’ndan Cuma Paksoy ise, “Bizler mühendis ve teknik hizmetler sınıfı olarak, ülkemizin tüm yatırımlarının mimarlarıyız. Altında bizim imzamız olmayan neredeyse proje yok. Bu ülkenin gelişiminde, dönüşümünde, ilerleyişinde bizler varız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde 112 milyar lira değerinde 50 projeyi tamamladık, halkımızın hizmetine sunduk. Yine aynı bakanlık bünyesinde, 2025 yılı bütçesinde teklif edilen 482 milyar liralık projenin teslimi bizlere emanet. Yerli ve milli diye başlayan bütün projeleri biz yapmışken maaşa gelince kimse ortada yok” diyerek mevcut duruma dikkat çekti.