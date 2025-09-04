Mühendis Tek-Sen ENERJİ, Emeği Değersizleştiriyor

EMEĞİN DEĞERİ VURGULANIYOR

Mühendis Tek-Sen ENERJİ Sendikası, görünmeyen emeğin kamu hizmetlerinin en kritik unsuru olduğunu belirtiyor. Yapılan çağrıda, “Su aktığı, altyapı çalıştığı, enerji üretildiği sürece görünmeyen emek, aslında en kritik olanıdır. Bu emeğin değersizleştirilmesi, kamu hizmetlerinde geri dönülmez kayıplara yol açabilir. Emeğimiz göz ardı edildikçe, telafisi imkansız kayıplar yaşanacak. Varlığını görmediklerinizin yokluğunu hissedeceksiniz” ifadelerine yer veriliyor.

KAMU MÜHENDİSLERİNİN SORUNLARI GÖRMEZDEN GELİNİYOR

8’inci Dönem Toplu Sözleşme sürecinde kamu mühendislerinin ve teknik personelin taleplerinin yeterince dikkate alınmadığına dikkat çekiliyor. Elektrik, su, altyapı ve enerji gibi kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, mühendislerin sürekli emeğiyle mümkün olabiliyor. Güler, “Emeğimizin değersizleştirilmesi, görünmeyen bir risk oluşturuyor” diyerek bu konudaki kaygılarını aktarıyor.

Mühendis Tek-Sen ENERJİ Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler, 2026-2027 dönemini kapsayan 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde mühendislerin sorunlarının çözüme kavuşturulmadığını ifade ediyor. Güler, “Emeklerimiz görmezden gelindiğinde, sadece çalışanlar değil, tüm sistem zarar görüyor” sözleriyle yaşanan durumu özetliyor. Mühendislerin, Mühendislik Meslek Kanunu’nun çıkarılmasını sağlamayı amaçladığını belirtiyor ve “Aksi takdirde hem mühendisler hem de ülke kaybeder” diyor.

KAMU HİZMETLERİNDE DÜŞÜK ÜCRET POLİTİKALARI SORUN OLDU

Mühendislik Meslek Kanunu’nun, kamu mühendislerinin temel haklarından biri olduğunun altı çiziliyor. Güler, “Mühendislik Meslek Kanunu, bu ülkenin üretim gücünü ayakta tutan mühendislerin yıllardır beklediği bir hak” ifadeleriyle bu durumun önemine dikkat çekiyor. Mevcut kanunun günümüz ihtiyaçlarına yanıt vermediğini belirten Güler, “Artık sabır taşımız çatladı” diyerek aciliyet vurgusu yapıyor.

BİRLİK OLMAK VE MÜCADELE ETMEK GEREKEN BİR KONUDUR

Kamu mühendislerinin ve teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının, hakları için mücadeleye kararlı bir şekilde devam edecekleri bildiriliyor. Güler, “Artık oyalama yok, artık erteleme yok. Bu kanun derhal Meclis gündemine alınmalı ve hayata geçirilmeli” diyor. Emeğin göz ardı edilmesinin getirdiği telafisi imkansız kayıplara dikkat çekilerek, mühendislerin hakları için ortak iradeyle eylemlere başlayacakları ifade ediliyor.

MESLEKİ İTİBAR UNUTULMAMALI

Güler, yetersiz ücret ve liyakatin göz ardı edilmesinin kamu sektöründen nitelikli personelin uzaklaşmasına sebep olduğunu belirtiyor. Bu durumun gelecekte kamu hizmetleri için ciddi bir tehdit oluşturabileceği vurgulanıyor. Güler, “Biz bu ülkenin geleceğini inşa ediyoruz” diyerek mühendislerin yetki, görev tanımı ve özlük haklarının yasal güvence altına alınması gerektiği üzerinde duruyor. Hükümetten bu konudaki taleplerini yineleyerek, “Yetkililerden hakkımız olan bu kanunu talep ediyoruz” mesajını veriyor.