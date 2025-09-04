Mühendis Tek-Sen ENERJİ, “Emeğimiz kritik” dedi. Kaybı hissedeceksiniz. Mühendisler sabredemez. Mesleki itibar erozyona uğruyor. Yasal güvence şart. Kamu mühendislerine duyulmalı

MÜHENDİSLERİN GÖRÜNMEZ EMEĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Mühendis Tek-Sen ENERJİ Sendikası, kamu hizmetlerinde göz ardı edilen görünmeyen emeğin önemine vurgu yaptı. “Su aktığı, altyapı çalıştığı, enerji üretildiği sürece görünmeyen emek, aslında en kritik olanıdır. Bu emeğin değersizleştirilmesi, kamu hizmetlerinde geri dönülmez kayıplara yol açabilir. Emeğimiz göz ardı edildikçe, telafisi imkansız kayıplar yaşanacak. Varlığını görmediklerinizin yokluğunu hissedeceksiniz” dedi. 8’inci Dönem Toplu Sözleşme sürecinde kamu mühendislerinin ve teknik personelin taleplerinin göz ardı edildiği kaydedildi. Elektrikten suya, altyapıdan enerjiye kadar tüm kamu hizmetlerinin sorunsuz işlemesi, kamu mühendislerinin görünmeyen ama sürekli emeğiyle mümkün olduğu ifade edildi.

Mühendis Tek-Sen ENERJİ Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler, 2026-2027 dönemini kapsayan 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu mühendislerinin sorunlarının bir kez daha çözülmeden bırakıldığını belirtti. Güler, “Emeklerimiz görmezden gelindiğinde, sadece çalışanlar değil, tüm sistem zarar görüyor. Motivasyon kaybı yaşayan mühendisler, üretim zincirinin en kritik halkasında zayıflık oluşturabilir. Bu zayıflık, kamu hizmetlerinde aksaklıklar, gecikmeler ve güvenlik riskleri doğurabilir” şeklinde konuştu. Çözüm beklediklerini belirten Güler, süreç içinde ihtiyaçların göz ardı edilmesinin mesleki motivasyonu düşürdüğünü açıkladı.

Güler, “Mühendislik Meslek Kanunu, geleceğin altyapısını oluşturan en temel taşların başında geliyor” diyerek, düşük ücret politikalarının 8’inci Dönem Toplu Sözleşme sırasında yine çözüme kavuşmadığını aktardı. “1938 tarihli 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, günümüz ihtiyaçlarına yanıt vermiyor. Bu düzenleme bir lütuf değil, gecikmiş bir borcun ödenmesidir” diyen Güler, mühendislerin hak ettikleri itibarı ve güvenceleri talep ettiklerini söyledi.

Güler, kamu mühendislerinin belirsiz bir çalışma ortamında zorluklar yaşadığını ifade ederek, “Kuralsız meslek, güvencesiz kamu hizmeti anlamına geliyor. Mesleğimizin sınırları net değil, sorumluluklarımız ağır ama yetkilerimiz yok. Bu kabul edilemez” dedi. Mühendislik Meslek Kanunu ile ülkenin geleceği için sağlam bir temelin atılacağını savunan Güler, yetkililere şu mesajı verdi: “Mühendisleri görmezden gelen her karar, bu ülkenin kalkınma hedeflerine bir hançer vurmak anlamına geliyor. Artık oyalama yok, artık erteleme yok.” Kamu mühendisleri ve teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının hakları için kararlılıkla mücadele edeceğini belirtti.

Yetersiz ücret politikaları ve liyakatin göz ardı edilmesinin nitelikli personelin kamu sektöründen uzaklaşmasına neden olduğu konusunda uyarıda bulunan Güler, mesleki itibarın korunması için mühendislerin yetki, görev tanımı ve özlük haklarının yasal güvence altına alınması gerektiğinin altını çizdi. “Biz bu ülkenin geleceğini inşa ediyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Güler, “Ancak bugünkü hukuk boşluğunda, mesleki itibarımız erozyona uğratılıyor” şeklinde konuştu. Hakkı olan güvence talebinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

– İSTANBUL