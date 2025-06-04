Mühendis Tek-Sen Mitingi 14 Haziranda

MUHTEŞEM MİTİNG HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası, kamu sektöründe çalışan mühendis ve teknik personelin yıllardır biriken sorunları nedeniyle 14 Haziran günü Ankara Anıtpark’ta bir miting düzenliyor. Mitingin amacı, düşük ücret politikalarına, mesleki saygınlık kaybına ve talep edilen Meslek Kanunu’na dikkat çekmek olarak belirlendi. Sendika, mühendisler ve teknik hizmet çalışanlarının yaşadığı sorunları gündeme getirerek seslerini duyurmayı hedefliyor.

KATILIM VE TALEPLER ÖNE ÇIKACAK

Mitingde, Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler ve Mühendis TEK-SEN Ulaştırma Sendikası Genel Başkanı Cuma Paksoy’un önderliğinde, “liyakat”, “meslek kanunu”, “adalet”, “maaş” ve “beyin göçü” gibi temel talepler farklı sembollerle vurgulanacak. Etkinlik, sendikanın sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanarak daha geniş bir kitleye ulaşacak.

Miting alanında, kamu mühendislerinin ve teknik personelin yaşadığı sıkıntıları sembolize eden “sessiz çığlık” eylemi gerçekleştirilecek. Ayrıca, alanda kamu mühendislerinin ve teknik personelin emeğini temsil eden “Dev Çarklar Heykeli” bulunacak. Heykelin üzerinde sendikanın talepleri sloganlarla yazılmış olacak. Katılımcılar, beyin görselleri bulunan balonları gökyüzüne yükselterek, ülkemizden yurt dışına göç eden mühendislerin ve nitelikli teknik personelin beyin göçünü temsil edeceklerini belirttiler. Mitingin bu sembollerle güçlü bir mesaj vermesi bekleniyor.