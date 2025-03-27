Mühendislerin Maaşları ve Hakları İyileştirilmeli

Metin Gül, kamu mühendisleri ve teknik hizmet çalışanlarının ekonomik ve mesleki sorunları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gül, “Kamu mühendislerinin ek ödeme oranı 50 puan artırılmalı ve teknik çalışma ödeneğine ilişkin kanun düzenlemesi de ivedilikle yapılmalı. Hak ettikleri maaş tutarının, döviz, altın ile enflasyonist veriler de hesaplanarak 136 bin TL’nin üzerine çıkarılması ve geçmiş yıllara dayalı hak kayıplarının da bir an önce giderilmesi gerekmektedir” ifadesini kullanarak durumun ciddiyetine dikkat çekti. Kamu çalışanlarının yoksulluk sınırının altında maaş aldığını belirten Gül, mühendislerin ve teknik hizmet çalışanlarının uzun süreli çözüm bekleyen sorunlar yaşadığını kaydetti.

KAMU PERSONELİNİN MAAŞ EŞİTSİZLİĞİ

Gül, açıklamalarında, “Kamu sektöründe çalışan mühendisler ve teknik hizmet çalışanları başta olmak üzere, tüm kamu personelinin maaşlarının yoksulluk sınırının altında kalması ve bu durumun uzun süredir çözüm bekleyen bir sorun olarak devam etmesi kabul edilemez. 2019 yılına kadar, kariyer eş değer meslek grupları ile aynı skalada maaş alırken, 2019 yılından sonra eş değer meslek gruplarıyla maaşlarımız arasında makas oldukça fazla açılmıştır. Eş değer meslek grupları, yaklaşık 65 bin TL olan maaşımızın 2 buçuk, 3 katı maaş almaktadır. Yeni başlayan bir mühendisin maaşı yaklaşık 60 bin TL’dir” diyerek mevcut maaş düzeyinin yetersiz olduğunu ifade etti.

“Kamu mühendislerinin, aynı pozisyonlarda görev yapan diğer kamu çalışanları ya da özel sektör mühendisleriyle karşılaştırıldığında, maaşlarımızdaki bu eşitsizlik, mühendislik mesleğine verilen değerin bir göstergesi haline gelmiştir.” diyen Gül, maaşların kabul edilemez düzeyde olduğunu belirtti. Gül, “Yeniden değerleme oranı yaklaşık yüzde 44 iken, kamu görevlisine yüzde 11 artış gelmiştir. Bu zam değil, artıştır. Zam olabilmesi için, yüzde 44’ün üzerinde artış yapılması gerekmektedir.” açıklamasında bulundu.

Gül, teknik sorumluluk ve mesleki sigorta gibi hakların iyileştirilmesi gerektiğine de vurgu yaptı. “Mühendislik meslek kanunu olmazsa olmazımızdır” diyen Gül, “Mevcut tablo, adil bir maaş düzenlemesi, emeklilik haklarının güçlendirilmesi ve mühendislik mesleğinin itibarını koruyacak sosyal ve ekonomik düzenlemeler yapılması gerekmektedir.” dedi. Gül, kamu mühendislerinin sahadaki ağır çalışma koşullarına rağmen düşük ücretler ile karşı karşıya kaldığını belirterek, bu nedenlerle nitelikli personelin kamu sektöründen uzaklaştığını aktardı.

Gül, kamu mühendislerinin sosyal haklarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti. “Sağlık personeli, adalet çalışanları ve öğretmenler gibi kadrolu olan bazı meslek gruplarının özlük haklarında sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Kamu mühendislerine bu iyileştirmeler yapılmamıştır. Özellikle diğer meslek grupları için yapılan tekil düzenlemeler, kamu mühendisleri ve teknik personel için yapılmamıştır.” diye belirtti.

Gül, kamu mühendislerinin ek ödeme oranının artırılması gerektiğini vurgulayarak, “Teknik çalışma ödeneğine ilişkin kanun düzenlemesi de ivedilikle yapılmalı. Hak ettikleri maaş tutarının, döviz, altın ile enflasyonist veriler de hesaplanarak 136 bin TL’nin üzerine çıkarılması ve geçmiş yıllara dayalı hak kayıplarının da bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Tüm yetkilileri çözüm üretmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gül, kamu mühendislerinin katma değer ürettiğini ve mühendislik mesleğinin lisans düzeyinde tez hazırlayan tek disiplin olduğunu belirterek, kendilerine gereken değerlerin verilmesi gerektiğinin altını çizdi.