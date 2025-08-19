Muhittin Böcek’in Oğlu Gözaltına Alındı

GÖZALTI KARARI VE YURT DIŞINDAN DÖNÜŞ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘rüşvet’ soruşturması çerçevesinde hakkında gözaltı kararı çıkarılan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, bugün Viyana’dan Antalya Havalimanı’na uçakla gelerek gözaltına alındı. 12 Ağustos’ta başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında, İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

İDDİALAR VE GÖZALTILAR

Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y’nin, Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’e 195 milyon lira rüşvet vermekle suçlandığı belirtildi. “Rüşvet” soruşturması kapsamında başlatılan süreçte 5 Temmuz’da Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alındı, ancak Gökhan Böcek’in yurt dışında olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanırken, eski gelini Z.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı, Muhittin Böcek’i de görevden uzaklaştırdı.

DİĞER ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Soruşturmada tutuklanan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ile Kent Estetiği Daire Başkanı Tuncay Kaya “irtikap” suçundan tutuklandı. Bilgi işlem destek çalışanı Halil K. ise ev hapsi ile adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Ayrıca, Muhittin Böcek’in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek, 27 Temmuz’da “suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması” iddiasıyla havalimanında yakalandı. Diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. ertesi gün gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Zuhal Böcek tutuklanırken, diğer şüpheliler savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.