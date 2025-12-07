Muhittin Böcek Sağlık Problemleri Nedeniyle Hastaneye Yatırıldı

KÜÇÜK ŞEHİR HASTANESİ’NDE İNCELEMELER SÜRÜYOR

Rüşvet soruşturması çerçevesinde tutuklu bulunan 63 yaşındaki Muhittin Böcek, sağlık problemleri nedeniyle gece saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

MUHİTTİN BÖCEK’İN SAĞLIK GEÇMİŞİ

Böcek, daha önce şeker hastalığı, kalp sorunu, yüksek tansiyon, prostat rahatsızlığı, yüksek böbrek değerleri ve akciğer problemleri ile karşılaştığını, toplamda 22 farklı ilaç kullandığını ifade etmişti.

HASTANEDE TETKİKLER DEVAM EDİYOR

Böcek’in sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadığı aktarılırken, hastanede tetkiklerinin devam ettiği bilgisi verildi.