Muhittin Böcek Sağlık Problemleri Nedeniyle Hastaneye Yatırıldı

muhittin-bocek-saglik-problemleri-nedeniyle-hastaneye-yatirildi

KÜÇÜK ŞEHİR HASTANESİ’NDE İNCELEMELER SÜRÜYOR

Rüşvet soruşturması çerçevesinde tutuklu bulunan 63 yaşındaki Muhittin Böcek, sağlık problemleri nedeniyle gece saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

MUHİTTİN BÖCEK’İN SAĞLIK GEÇMİŞİ

Böcek, daha önce şeker hastalığı, kalp sorunu, yüksek tansiyon, prostat rahatsızlığı, yüksek böbrek değerleri ve akciğer problemleri ile karşılaştığını, toplamda 22 farklı ilaç kullandığını ifade etmişti.

HASTANEDE TETKİKLER DEVAM EDİYOR

Böcek’in sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadığı aktarılırken, hastanede tetkiklerinin devam ettiği bilgisi verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Vatandaşlık Maaşı Projesi Görüşülmeye Başlandı

Türkiye'de dar gelirli vatandaşlar için gündemdeki vatandaşlık maaşı uygulaması umut vaat ediyor. Uzmanlar, bu sistemin hanelere gelir garantisi sağlayacağını belirtiyor.
Gündem

Doğum İzni Düzenlemesi 24 Haftaya Çıkıyor

Hükümetin doğum ve babalık izinleri taslağında sona gelindi. 2026'da yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme ile doğum izni 24 haftaya, babalık izni 10 güne çıkacak.
Gündem

Silahlı Saldırıda Tutuklanan Gençte İntikam Sebebi Belirlendi

İstanbul Kağıthane'de bir dürümcüye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın, evine yapılan kurşunlama nedeniyle 17 yaşında intikam amacıyla hareket ettiği belirlendi.
Gündem

TAG Otoyolunda TIR Çarpışması Yangın Çıkardı

TAG Otoyolu’nda hububat yüklü 3 TIR'ın çarpışması sonucu yangın çıktı. Gaziantep-Şanlıurfa yönü trafiğe kapatıldı.
Gündem

Fenerbahçe’nin Puan Kaybında En-Nesyri Suçlu İlan Edildi

Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı 7 maçlık galibiyet serisini kaybetti. En-Nesyri’nin ilk yarıda kaçırdığı gol sonrası sosyal medyada büyük eleştiriler aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.