Muhittin Böcek Sağlık Sorunlarına Dikkat Çekti

BELEDİYE BAŞKANI BÖCEK’TEN DUYGULU MESAJ

Böcek, sosyal medya üzerinden Antalyalılara önemli bir mesaj gönderdi. “Bana sağlığımla ilgili ev hapsini bile çok görüyorlar.” sözleriyle paylaşıma başlayan Böcek, şu ifadeleri kullandı: “Sevgili hemşehrilerim, sağlığımla ilgili günde 14 ilaç kullanıyorum. Geri dönüşü olmayan ihmalin kurbanı olmak istemiyorum. Ben 6 defa belediye başkanı seçilen tek kişiyim.”

KENTİN ÖNEMLİ HAYIRSEVERİ

Ayrıca, “Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi Antalya’da 1. sırada hayırseveriyim.” diyen Böcek, Antalya’da yaşayan tüm vatandaşlarının huzur ve mutluluğu için gece gündüz çalıştığını vurguladı. “Ömrümün yarısını Antalya’ma hizmet için adadım.” diyerek, kendisini bu şehre adamış bir lider imajı çizdi.

ADALLET VE DEMOKRASİ VURGUSU

Böcek, “Ben terörist değilim, örgüt lideri hiç değilim.” diyerek kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. “Bu yapılanlar bana değil beni seven, seçen, CHP’ye oy veren Antalya İttifakı’mızadır.” dedikten sonra, yaşadığı zorluklara rağmen, “Ama unutulmasın ki adalet er ya da geç tecelli edecektir.” ifadeleriyle durumu özetledi. Son olarak, “Sevgiyle kalın, adaletle kalın, Cumhuriyetle, Atatürk’le kalın.” diyerek paylaşımını sonlandırdı.