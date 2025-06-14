Muhsin’in Karşıyaka’ya Veda Mesajı

VEDA MESAJI YAYINLADI

Basketbol Süper Ligi takımlarından Karşıyaka ile sözleşmesi sona eren ve yeni sezon için Galatasaray ile anlaşan Muhsin Yaşar, bir veda mesajı yayımladı. Yeşil-kırmızıların kaptanlığını üstlenen milli pivot, bu şekilde camiaya elveda etti.

KARŞIYAKA’YA DUYGUSAL VEDA

Muhsin’in mesajında, “Bu güzel şehre, yeşil-kırmızı renklere ve her anını büyük bir gururla taşıdığım Karşıyaka formasına veda etme zamanı geldi” ifadeleri dikkat çekti. Geçirdiği sezon boyunca hem sahada hem de saha dışında birçok şey öğrenip deneyimlediğini vurgulayan Muhsin, taraftarların desteğini her zaman hissettiğini belirtti.

EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Mesajında, “Bu camianın bir parçası olmak, her zaman hatırlayacağım büyük bir onur oldu” diyen Muhsin, başta teknik ekip, takım arkadaşları ve kulüp çalışanları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Son olarak, “Her zaman kalbimde olacaksın Karşıyaka” diyerek duygusal bir not bıraktı.