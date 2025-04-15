Muhsin Yaşar, MVP Seçildi

MUHSİN YAŞAR HEDEFE İMZA ATIYOR

Karşıyaka’nın pivot basketbolcusu Muhsin Yaşar, Aliağa Petkimspor ile gerçekleştirilen karşılaşmada gösterdiği üstün performansla Basketbol Süper Ligi’nde haftanın MVP’si unvanını kazandı. İzmir temsilcisi, 25. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor’u uzatmalarda 93-90 yenmeyi başardı. Bu zorlu karşılaşmada Muhsin Yaşar öne çıkan isim oldu.

OLAĞANÜSTÜ PERFORMANS

29 yaşındaki Muhsin Yaşar, sahada geçirdiği 32 dakika 05 saniyede 26 sayı kaydetti. Ayrıca, 13 ribaund alarak pota altında büyük bir etki yarattı ve 1 blok da yapma başarısını gösterdi. Böylece Muhsin Yaşar, Basketbol Süper Ligi’nde haftanın MVP’si unvanını almaya layık görüldü. Basketbol Süper Ligi’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, “Kritik Aliağa Petkimspor virajında boyalı alandaki imza sayılarından bolca izletti, ribaund’larıyla pota altında hakimiyet kurdu. Double-double performansıyla derbi galibiyetinde parlayan isim oldu” sözlerine yer verildi.

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRME

Aliağa Petkimspor maçının ardından Muhsin Yaşar, sahada elinden geleni yaptığını ve oldukça yorulduğunu ifade etti. Maçın zorluğuna dikkat çeken oyuncu, karşılaşmadaki katkısının ekibine büyük bir ivme kazandırdığını vurguladı.