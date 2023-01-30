Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme

İstinaf Mahkemesi, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu davasındaki beraat kararını bozdu.

Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş’le helikopterin düştüğü gün 16 kez görüştüğü öne sürülen Emra Kara hakkında verilen beraat kararı bozuldu. Sanığın duruşma ifadelerindeki çelişkinin giderilmesine ve telekomünikasyon alanında uzman 3 kişilik bilirkişi kurulmasına karar verildi.

Kahramanmaraş’ta, 25 Mart 2009’da düşen helikopterde Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Sivas Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, eski yerel televizyon muhabiri Emra Kara da tanık olarak dinlendi.

Kara, ifadesinde “Ben kaza günü İsmail ile hiç görüşmedim” dedi.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, Emra Kara’nın helikopterin düştüğü gün İsmail Güneş ile görüştüğü öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

11 DAKİKA 34 SANİYELİK 16 GÖRÜŞME TESPİT EDİLDİ

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada HTS kayıtlarına göre, Emra Kara ile İsmail Güneş arasında helikopterin düştüğü 25 Mat 2009’da toplam 11 dakika 34 saniyelik 16 telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma sonunda Kara hakkında yalan tanıklıktan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dava devam ederken, mahkeme savcısının talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından mahkemeye gönderilen raporda, aramanın ödemeli olarak yapıldığı, 2 numara arasında gerçekleşen başarılı iletişim intibası uyandıran kayıtların raporlara yansıdığı ancak başarılı gerçekleşen iletişim için baz ve karşı baz kayıtlarından doğrulama yapılmasının gerektiği belirtildi.

Emra Kara ise savunmasında iddiaları reddedip, İsmail Güneş ile görüşme yapmadığını ve HTS kayıtlarını kabul etmediğini belirtirken, çelişkili ifadeleriyle dikkat çekti. Davanın duruşmalarında aralarında, konuşma olmadığını ve yaptığı aramalarda telefonun çalmadığı veya ses gelmediği yönünde ifadeler veren Emra Kara, 14 Eylül 2022’de beraat etti.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu öne sürerek Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf talebinde bulundu. Dosyayı inceleyen 7’nci Ceza Dairesi, beraat kararını bozup, dosyayı Sivas 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.