Muhsin Yazıcıoğlu Kimdir ve Nasıl Öldü?

MUHSİN YAZICIOĞLU VE HAYATI

Türk siyasi tarihinde derin izler bırakmış olan Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 16. yılında bir kez daha gündeme geldi. Liderlik yeteneği, halkla kurduğu samimi ilişkiler ve ilkeli duruşuyla geniş kesimlerin takdirini kazanan Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatı, özellikle genç kuşaklar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Muhsin Yazıcıoğlu kimdir ve nerelidir? İşte, onun hakkında merak edilenler…

DOĞUMU VE EĞİTİMİ

31 Aralık 1954’te Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde doğan Muhsin Yazıcıoğlu, Türk siyasetinin etkili isimlerinden biri ve ülkücü hareketin önde gelen liderlerindendir. Halit ve Fidan Yazıcıoğlu çiftinin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini Şarkışla’da tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne girdi. Üniversite yıllarında hem siyasi hem de sosyal aktivitelere aktif olarak katıldı. Bu süreçte tanıştığı Gülefer Hanım ile evlenerek iki çocuk sahibi oldu.

SİYASİ KARYERİ

Genç yaşta siyasi hayata adım atan Yazıcıoğlu, 1968 yılında Şarkışla’da Genç Ülkücüler Hareketi’ne katılarak milliyetçi düşünce yapısı içinde bir yolculuğa başladı. 1972’de Ankara’ya taşınmasının ardından Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nde görev aldı. Zamanla Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve ardından Genel Başkanlık görevine getirildi. 1978’de kurulan Ülkücü Gençlik Derneği’nin kurucu genel başkanlığını yürüttü. Bu dönemde Türkiye’de yaşanan Bahçelievler ve Kahramanmaraş olayları nedeniyle hakkında bazı suçlamalar yöneltildi, ancak yargılama sonucunda beraat ederek serbest kaldı.

1980 darbesi sonrası “MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası” kapsamında tutuklandı ve toplamda 7,5 yıl Mamak Cezaevi’nde kaldı, bunun 5,5 yılı hücrede geçti. Cezaevindeyken yazdığı “Üşüyorum” adlı şiiri hafızalarda yer etti. Tahliye edildikten sonra, cezaevinden çıkan ülkücüler ve ailelerine destek olmayı amaçlayan Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı’nın başkanlığını üstlendi. 1987 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) saflarına katıldı ve partide Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü.

SON YILLARI VE VEFATI

1991 genel seçimlerinde Refah Partisi, MÇP ve Islahatçı Demokrasi Partisi ittifakıyla Sivas’tan milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. 1995’te ANAP-BBP ittifakı ile yeniden Sivas milletvekili oldu fakat 1996 yılında ANAP’tan ayrılarak kurucusu olduğu Büyük Birlik Partisi’ne geri döndü. Yıllar içinde gerçekleştirilen kurultaylarda yeniden BBP Genel Başkanlığı’na seçilen Yazıcıoğlu, 2007 seçimlerinde bağımsız milletvekili olarak tekrar TBMM’ye girdi ve BBP Genel Başkanlığı görevine devam etti. 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş’taki miting sonrası Yozgat’ın Yerköy ilçesine giderken helikopterin düşmesi sonucu, beraberindeki beş kişiyle birlikte hayatını kaybetti. Helikopterin enkazı, kaza sonrası 48 saat sonra bulundu. Kazanın nedeni hâlâ netleşmemiş olup, yaşanan olay üzerindeki şüpheler ve soru işaretleri tartışılmaya devam ediyor. Muhsin Yazıcıoğlu, duruşu ve mücadelesiyle Türk siyasi tarihinde iz bırakmış bir lider olarak anılmaktadır.